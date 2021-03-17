東元(1504)與華德動能(2237)今天簽署合作意向書，華德將向東元採購兩年500套電動巴士動力系統，首批30套將於今年第2季交貨。這30套動力系統為東元自製的馬達加驅動器動力模組，底盤、車體結構等則為華德自主設計生產，為推動電動巴士國產化邁進一大步。

東元和華德動能的合作意向書載明，雙方在平等互惠原則下，以電動巴士國產化為目標，未來也不排除雙方共同擴大商機，爭取海外訂單。東元以在台灣生產動力模組，就近提供華德電動大巴完整的動力系統產品，以及在地售後服務。

東元董事長邱純枝表示，東元從2018年起正式切入台灣電動大巴供應鏈，東元中壢廠以車規IATF-16949品質系統生產管理下，產品品質經車廠上路驗證穩定可靠。2021年東元持續擴大在台投資智能化生產線，全力支持政府電巴國產化及生產在地化，更希望藉由和華德動能整車廠的合作，未來以台灣市場的成功經驗，開拓國際電動巴士廣大的市場商機。

東元是國內第一家自主設計和製造「馬達和驅動器一體化」的製造商，今年更延伸開發下一世代緊湊型設計，250kW級電機電控高功率與高電壓新產品「T Power+」，預計下半年展開實車上機測試。華德動能是台灣第一家取得自主設計資格廠家，國產附加率超過60％，也是台灣率先通過電動大客車示範計畫車輛資格審查的兩家本土業者之一，擁有全球最輕的12米電巴，以及全球最強的爬坡力。

(時報資訊)