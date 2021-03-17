台鐵鶯歌火車站近期進行第2月台電梯施工，要求民眾搭到桃園站繞道至桃園站轉乘惹議，引來外界砲轟。台鐵獲悉後立刻改善，今啟用平台式爬梯機，並在3月22日電梯工程完成前，提供計程車載送服務，輪椅族只要在乘車前1小時預約，便可由車站代叫無障礙計程車接送，且載送費用全額免費，由台鐵自行吸收。

台鐵局代理局長祁文中今前往鶯歌站視察工程進度，了解新增平台式履帶爬梯機服務的使用情形、以及施工期間對行動不便旅客加強服務的各項乘車配套措施。台鐵表示，這次啟用的平台式爬梯機，可因應各式旅客需求，同時在3月22日前也會提供計程車載送服務，自備可收納輪椅旅客採「隨到隨送」服務，電動輪椅旅客則採預約制，在搭車前1小時電洽鶯歌站（服務電話：02-26792004），站方就會代叫無障礙計程車或租賃車。

鶯歌站長劉毓仁表示，載送服務費用將由台鐵支付，但僅限鶯歌站到山佳站的距離免費，另因應清明節連續假期疏運、施工前整備，鶯歌站第一月台（下行月台）也將進行電梯更新工程 ，預估4月6日改建，施工期約45日，預計5月20日完工，施工期也將重啟計程車載送服務，協助身障旅客轉乘。

(中時 )