擁有將近20年業務經驗的碧蓮，從小就自食其力，從童書業務做到房屋仲介，一路走來的堅持和親和力，不但為她帶來百萬年薪，更有單月收入超過20萬的紀錄！

業務的高薪潛力 是她擺脫困境的機會

從小父母離異，由祖父母帶大的周碧蓮，很早就意識到家裡的經濟條件並不好，當時父親只對她說，長大就應該自力更生。因此從國中畢業後，周碧蓮就開始半工半讀，靠自己繳學費和生活費。

頗重的經濟壓力，讓碧蓮一直尋找是否有賺取高薪的機會。「在我高中的時候，當時的老師給我一個觀念，要賺錢就要做業務。」正巧，當碧蓮自高中畢業時，有位同學在一間兒童書店裡當業務，收入相當不錯。本來打算去台中唸書的碧蓮遂決定留在台北，白天當兒童書店業務，晚上唸書。透過自己的親和力和溝通能力，碧蓮慢慢做出成績，當時每個月都能賺上七萬元。

到永慶再創收入高峰 最高單月突破20萬！

但是童書銷售做了17年，面對數位潮流的衝擊，童書市場開始萎縮，碧蓮也感受到危機，她開始思考如何為自己的人生再創高峰。「當時剛好有同學在永慶房屋服務，她說進入永慶的新人連續九個月都有五萬塊的收入保證，可以安心轉職。如果又做出成績，加上業績獎金更是優渥。收入和保障都比童書業務好上不少，她就推薦我試試看。」

雖然有過業務經驗，但是因為領域不同，使得碧蓮一開始的表現也跌跌撞撞，甚至一度覺得自己不適合。「當時的店長看我狀況不是很好，他請我分享我目前遇到的困境，他再以自身經驗建議我可以如何處理，再陪著我一起解決。」在店長以及師父的一對一指導下，碧蓮漸漸抓到訣竅。不但開始辨認出房子和周遭社區的優點，也能描繪出適合住客的輪廓，推薦房屋給適合的客戶，果然成功提升成交率。如今，找到方法的碧蓮，收入比過去擔任童書業務還要多，不但達成百萬年薪，單月收入最高紀錄更突破20萬！

團隊工作模式讓壓力更小、成功機會卻更大！

從這些經驗裡，碧蓮也發現，永慶的成功並非單獨倚靠特定的經紀人，而是來自於團隊合作。除了師徒制度，讓碧蓮遇到工作的瓶頸時，有人可以請益，師父也會主動協助；還有永慶的聯賣制度，讓不同區域的物件和客戶都可以相互交流，很多時候房子才剛開賣，當天就成交了。還有一件發生在自己身上的成交故事，更是讓碧蓮有感。

透過永慶講求團隊合作的工作模式，以及優於同業的實價登錄3.0服務，讓碧蓮（右二）媒合成交無往不利，所有店內同事一起創造高薪機會！(圖/永慶房屋提供)

「一天夜裡，有一名客戶趕在我們下班前來談買房的事情。當時這名客戶是由比較資淺的同事所接洽。他一聽客戶想要買房，就趕緊請店長和我出來幫忙。起初這名客戶在互動過程中好像不是很信任房仲。但是客戶想要的房子，那位屋主我們已經很熟了，再加上實價登錄3.0的透明數據，讓我們能夠提出專業而且可信度高的資訊，這名客戶才漸漸鬆開戒心與我們侃侃而談，並順利成交。」

「後來我們才從客戶的口中得知，其實他最早是委由其他房仲業者處理這次的買屋事宜，也都下了斡旋金。但是負責的業務服務態度不佳，專業也不足，連行情都含糊不清，讓他覺得對方無法信賴，也沒有能力談到自己想要買的房子。」在無奈之下，客戶才想說來永慶房屋問看看。結果有問有差，沒多久他就在永慶順利購屋。碧蓮也慶幸，正是永慶的團隊合作和專業資訊，才得以協助客戶圓滿成交。

不用單打獨鬥，讓團隊幫你一起賺取高薪！

碧蓮直言，永慶講求團隊合作的精神有時候讓她很感動。「有一次，我本來出國度假的時間都已經安排好了，結果就在出國的前一天，剛好有件案子的屋主和買方要坐下來談簽約，但會面的時間我人已在國外。即使如此，同事還是很樂意幫忙我處理客戶簽約的事情。想想看，如果我們之間對業績的競爭很激烈的話，同事怎麼可能願意幫我談簽約？」

擔任業務已經有將近二十年經驗的碧蓮有感分享，從事業務工作的核心是堅持，而一個人能否堅持，最關鍵的是選對平台和工作環境。「在一個把你視作競爭者，會孤立你的環境裡，縱使你的毅力再強，還是很容易被壓力擊潰，甚至還可能會造成心理上的傷害。」而永慶強調團隊合作的環境，大家都能協助你堅持下去，向前邁進創造高收入。

現在的碧蓮很享受在永慶工作的每一刻，不但擁有穩定彈性的工時，掙取高薪的機會，更有願意一起奮鬥打拼的夥伴同事。她也計畫今年要在三重買一間屬於自己的房子，從高中時期便自食其力的碧蓮，如今也將實現買屋夢想！

認真工作也開心生活，店內時常舉辦活動讓員工放鬆交流，碧蓮（中排）與店內同仁一起聚餐，讓同事更像朋友！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)