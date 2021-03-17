日本連鎖壽司店「壽司郎」推出優惠活動，舉凡是名字中有「鮭魚」2字，即可享有鮭魚免費吃，引發全台不少民眾將名字更改為「鮭魚」。對此，知名海鮮業者「海王子」也搭上這波熱潮，在IG上推出只要秀出身分證，證明自己名為「鮭魚」即可兌換生鮮鮭魚，活動一曝光，IG訊息立即暴增，不少名為「鮭魚」的民眾搶著兌換。

「海王子」昨（16）日於IG限時動態表示，看見不少民眾為吃免費「壽司郎」，將名字改為鮭魚，「那我就送你們，因為我們最多鮭魚了」，只要名字中有鮭魚2字，拍照秀出證件就免費送8片鮭魚。

海鮮業者「海王子」搭上「壽司郎」風潮，只要秀出身分證證明自己名為「鮭魚」即可兌換5片生鮮鮭魚。（圖／翻攝自業者IG）

不少「鮭魚」的取名都相當奇葩，令陳老闆捧腹大笑。（圖／海王子授權提供）

陳老闆在IG分享收到的「鮭魚」照，名字都令他笑到不行。（圖／自海王子授權提供）

眾多「鮭魚」中，更有人將火影人者漩渦鳴人加進名字中，令人哭笑不得。（圖／海王子授權提供）

《中時新聞網》今天致電至「海王子」，陳姓老闆表示活動限昨、今兩天，本以為來兌換的「鮭魚」應該只有3、4人，沒想到從昨天到今天中午，已有20組人私訊兌換，本來一個人可兌換8片，但因「鮭魚」私訊如雪片般飛來，只好從8片降為5片。

陳老闆說，鮭魚片送出前，他也會一一核對「鮭魚名字」的真實性，確認後才會寄出，陳老闆也透露，他都是自掏腰包宅配送到府，目前還有200片鮭魚，等待「鮭魚」前來兌換，由於一天下來，從冷凍倉庫已寄出不少鮭魚片，陳老闆也在IG幽默地表示，「希望物流司機不會揍我」。

(中時新聞網)