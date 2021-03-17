趙孟姿（左）、許孟哲甜蜜同框。（中視提供）

季芹（左）、王仁甫夫妻合體。（中視提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲17日到宜蘭主持中視《飢餓遊戲》，王仁甫愛妻季芹、許孟哲嬌妻趙孟姿開心擔任來賓，現場孫協志形單影孤被狂虧，王仁甫笑說：「他現在是單身狀態，因為還沒結婚嘛，他今天算是來見習。」孫協志被問何時結婚，王仁甫妙答：「你們怎麼問這問題？人家已經結婚過了。」孫協志則笑喊：「大家怎麼都比我還急。」

《飢餓遊戲》邁向第5年，近期預告新變化，再增加2位女主持人，提及最終名單誰出線，夏宇童是否有機會成為其中一員，孫協志表示：「再看看，也不錯呀，最後名單很難說，我們都蠻期待，節目已經4年，有新的女主持比較有變化，人夠多，我們就能做更多轉變。」對於趙孟姿、季芹難得現身，王仁甫說：「我們很少一起上節目，想把這個機會留在節目中，今天做最強團隊，製作單位問誰是最好的夥伴，當然是自己老婆啊。」

5566成員小刀近日加入《飢餓遊戲》同時段對打節目，許孟哲開玩笑妙答：「他確定加入之後，他的簡訊我再也不回了。」隨即才坦言小刀在節目錄製前，已跟他們分別打過招呼，他很開心見到小刀燃燒青春的樣子；王仁甫則提及小刀是自己的高中學長，也是孩子的爸爸，可以明白他為孩子努力的心；孫協志則爆料，「他有說過很多次想來《飢餓》，多少錢都沒關係。」王仁甫忍不住打趣：「我們這次需要女主持人，小刀可能要做一點準備了。」現場一片笑聲。

《飢餓》長期錄下來，難免出現小職災，王仁甫表示：「我第一年就胃食道逆流，還拿這個跟製作單位求饒，但他們堅持要有《飢餓》。」季芹則說王仁甫更大的職災是發胖，每次錄影回來都會大吃一頓，現在胖到78公斤。趙孟姿則誠實招認自己還沒錄就餓了，生下愛女後，她首次與老公許孟哲合體，笑稱坐車的路上，小倆口不停看寶寶監視器，對愛女相當掛心。《飢餓遊戲》每周日晚上8點中視播出。

(中時 )