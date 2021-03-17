「A May哈客會館」今年1月起開辦為期3個月的吉他班課程，廣獲學員好評。（花蓮縣府客家事務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

「A May哈客會館」今年1月起開辦為期3個月的吉他班課程，廣獲學員好評，預計下月要再增開木箱鼓班課程。（花蓮縣府客家事務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮吉安鄉的客家文化會館附設產業交流中心，經歷近2年的籌備轉型期，去年正式改為推廣客家音樂為主的「A May哈客會館」，除了有客家音樂專輯展示、常態性的表演及音樂講唱會外，現在還免費學習吉他與木箱鼓等課程，讓在地音樂人有一個新的交流基地。

花蓮縣客家文化會館於南埔公園內，2006年5月啟用迄今，辦理多項活動，含客家傳統戲曲、音樂、舞蹈、電影欣賞等，提供民眾多元藝術饗宴；花蓮縣府客家事務處為活化其中的產業交流中心，去年8月開始委外經營，由民間業者轉型成東部客家音樂文創基地。

客家事務處長彭偉族表示，花蓮客家愛樂協會理事長賴勝品與客家知名創作歌手徐世慧賢伉儷去年進駐後，2人將該空間打造為「A May哈客會館」，並在館內設置專業小型舞台，開館迄今，已邀請龍宣亘、欒克勇、陳永淘及謝宇威等多位知名客家歌手舉辦音樂分享會，吸引不少民眾參與，讓更多人喜愛客家音樂。

賴勝品為使更多人認識「A May哈客會館」的空間，除邀請知名客家歌手舉辦動態展演，會館還成列琳瑯滿目的客家音樂專輯及各類客家音樂文化相關書籍，另外，他也在今年1月起開辦為期3個月的吉他班課程，頓時成為會館亮點，廣獲學員好評，預計下月還要辦理全新吉他班與木箱鼓班等課程，只要自備樂器即可全程免費學習，盼能讓使更多人認識客家音樂。

此外，花蓮藝文社團活躍，客家事務處日前也邀請花蓮粥會在客家文化會館舉辦「花蓮粥會110辛丑年暮春書畫展」。彭偉族說，「粥會」是個文人團體，聚會時邊吃粥邊分享書畫作品、吟詩作對，旨趣在「閒話家常，笑談古今」，沒有任何宗旨和規則，盼能藉由展出促進民眾對詩書畫的認識。

(中時 )