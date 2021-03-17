大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

大陸暫停台灣鳳梨輸入引發兩岸風波，綠營不少人日前都稱對岸此舉「不單純」，不過大陸國台辦發言人朱鳳蓮金日（17）表示，2020年大陸已向台灣通報鳳梨不合格情況達28批次，卻都未得到台灣方面任何回應。這個說法打臉了民進黨所高調宣稱的「政治打壓」因素，讓網友不禁諷刺：「民進黨已讀不回？」

朱鳳蓮今日在國台辦記者會上表示，經風險評估，台灣鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，有關方面暫停台灣鳳梨輸入。朱強調，「這是正常的生物安全防範舉措，科學合理。」此次大陸暫停台灣地區鳳梨輸入，是為了保障農業生產和生態安全採取的正常的防範舉措，是完全合理、必要的。

朱鳳蓮並批評民進黨把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解決問題的大門，從源頭上解決農產品安全問題並不難，關鍵是民進黨當局沒有絲毫為台灣農民著想的意願，「做些吃菠蘿（鳳梨）的表面文章，不過是要蒙混過關而已。」

對此，網友反應熱烈，紛紛表示：「民進黨已讀不回？」「有人故意失職，故意已讀不回！」「台灣人吃大陸夠夠」、「不知道府院等政府官員又會有什麼奇葩的回應，往往這才是事件中最精彩的部份」、「灣灣連日本爹都敢坑了，還不敢坑大陸？」 「只要對上日本的事件都是台灣的錯，農民如此漁民也如此，不想吃核食會讓日本人沒面子，也是台灣人的錯」。

(中時新聞網)