王建民已有攝影興趣10多年，將在3月底於台北、台南展出他多年以來的攝影作品，今日展前記者會王建民談到這幾年的經驗，也曾為了等一個日出多次凌晨就出門，多年來陸續購買5、6台相機，從入門款開始入手，現在也有數台專業級相機，最貴的光是機身就要價20萬。

王建民自從旅美開始就有攝影興趣，加上2009年因為大兒子的出生，希望透過相機留下紀錄，因此開始用相機捕捉每一個生活瞬間，多年來購入5、6台相機，從第一台Canon 50D開始，隨著對攝影興趣越來越深，工具也越買越貴，目前擁有最高價的相機是有「相機王者」之稱的徠卡所推出的M10，光是機身市價就超過20萬。

如同自己沉穩的個性，王建民對於等待美景也很有耐心，最有印象的是有一次為了到南化二寮拍日出，還凌晨4點就出門，「有時候雲很厚就要等，可能一次也拍不到，要去好幾次。」

王建民將舉辦個人攝影展。（陳怡誠攝）

風景、人物攝影來者不拒，王建民說自己沒有特別偏好的主題，只要美的畫面就想要拍下來，如同他在個人IG所自創的Hashtag「自然而美」，最自然的就是最美。

今日展前記者會中，也展出王建民6張攝影作品，其中一張是在美國時與家人出遊的照片，「在美國大多都在比賽，很難得有一次可以跟家人去比較偏遠的地方放鬆，小朋友當時真的很高興，他們一直說不想回家，要夕陽不要這麼早下山。」王建民也在出遊中用相機留下小孩開心的身影。

王建民笑說自己要辦攝影展很不可思議，謙虛說自己拍的不是特別好，不過每一張都是用心之作，值得觀眾來觀展，也很期待大家觀展後的反應，「我對體育也有興趣，但球場需要400（焦距）的鏡頭，太大了。」

(中時 )