大埔鄉公所將在27日舉辦第一屆大埔藝術節「初聲」，今17日記者會邀請來自大埔愛樂參加2020台中教育大學全國音樂比賽獲獎同學林沛錤、謝清崴聯手演出。（呂妍庭攝）

嘉義縣大埔鄉湖畔山水美景得天獨厚，為推廣大埔自然美景，同時讓各界看到大埔和平社區小提琴製作工藝及「大埔愛樂」音樂扎根的努力，大埔鄉公所將在27日舉辦第一屆大埔藝術節「初聲」，透過藝文展演「出聲」，把大埔的人文美好推到遊客眼前，以營造新型態的文化觀光產業模式。

大埔鄉將在27日舉辦首屆大埔藝術節「初聲」，以結合藝文展演的草地音樂會型態，吸引遊客到大埔野餐、逛小農市集、看表演，大埔鄉長吳明勲表示，第一屆大埔藝術節取名為「初聲」，有幾個涵意，一是「初聲」與「出生」同音，代表著第1屆藝術節，以及大埔愛樂初試啼聲，三是大埔位置偏遠，更要大聲的「出聲」，讓大家看到、認識到大埔。

嘉義縣長翁章梁形容大埔就像一塊璞玉，應該被看見，他對大埔發具信心，只是大埔位置因路途較遠，知道的人不多，非常可惜，縣會結合公所和社區大力發展地方，「這是我的責任」，也說偏遠、人少、空白的缺點，可以透過藝術的手段來翻轉，相信大埔藝術節還會有第2屆、第10屆，甚至第20屆。

第1屆大埔藝術節獲得企業界熱情的贊助，包括多項產品榮獲台灣精品獎的嘉友電子，捐贈活動所需的導覽設備，全聯福利中心贊助活動物資，並將支援台灣西部惟一一台全聯行動店至活動現場，方便遊客購買零食飲料。

公所指出，大埔藝術節將在湖濱及情人公園熱鬧展開，當天從下午2點一直到晚上8點活動不間斷，將推出FUN藝夏草地音樂會、湖濱草地野餐派對、FUN玩大埔闖關、湖畔食光小農市集、野餐布置比賽及好禮摸彩等活動，其中草地音樂會有3個場地同時演出，包括阮劇團等13個表演團體將演出34場次，晚上的表演集中在露營區，以露營平台為舞台，遊客可以輕鬆任意圍坐周邊，享受大自然與藝術的美好。

大埔鄉公所將在27日舉辦第一屆大埔藝術節「初聲」，縣長翁章梁17日出席記者會時特別致贈大埔鄉蕭吉川老師書寫的「初聲」書法，預祝藝術節初試啼聲，一鳴驚人。（呂妍庭攝）

嘉義縣大埔鄉湖畔山水美景得天獨厚，還有許多農特產品。（呂妍庭攝）

大埔鄉公所將在27日舉辦第一屆大埔藝術節「初聲」。（呂妍庭攝）

(中時 )