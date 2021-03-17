阿聯酋航空與TAP葡萄牙航空正式簽署合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MoU），共同拓展聯營航班，為雙方旅客提供更多橫跨美洲、北非與東亞地區的航線選擇，以及葡萄牙的國內航點；阿聯酋航空與TAP葡萄牙航空亦將強化雙方飛行常客計劃的現有合作內容，提供旅客賺取、兌換會員哩程以及使用貴賓休息室的機會，並支援彼此位於杜拜及里斯本的中途停留套裝行程，阿聯酋航空也將協助TAP葡萄牙航空拓展在阿拉伯聯合大公國的潛在業務，尋求開拓杜拜航線的機會。

本項合作備忘錄於主管機關核准後，預計自2021年5月1日起生效，旅客將可在阿聯酋航空與TAP葡萄牙航空全球超過70個航點，享有更加便捷的訂票、開票服務，以及更好的飛行體驗。

阿聯酋航空商務長Adnan Kazim（Emirates’ Chief Commercial Officer）表示：「八年來，阿聯酋航空與TAP葡萄牙航空成功推動聯營航班的業務，我們非常高興與TAP葡萄牙航空繼續合作，提供旅客更多服務及優惠。」

TAP葡萄牙航空Chief Revenue & Network Officer, Arik De 也表示：「TAP葡萄牙航空很榮幸能進一步拓展與阿聯酋航空的合作，豐富航線的選擇。我們也期盼，阿聯酋航空旅客可利用TAP葡萄牙航空中途停留套裝行程，經由葡萄牙各城市前往美洲以及非洲北部。」

阿聯酋航空將在台北、東京、大阪、孟買、德理、達卡、馬列、雅加達、丹帕沙、馬尼拉、河內等東亞熱門航線，以及巴塞隆納與墨西哥城等地，新增與TAP葡萄牙航空的聯營航班合作。搭乘阿聯酋航空的旅客亦可透過TAP葡萄牙航空的飛航網路，前往葡萄牙境內城市以及美國、加拿大、墨西哥、巴西、塞內加爾、幾內亞比索、柯那克里、摩洛哥、突尼西亞、甘比亞與維德角。

(工商 )