17日，越南衛生部表示，自己首支自製新冠疫苗，有機會在2021年第四季上市，並計畫於2022年推廣使用。

目前，新冠疫苗產出有限下，多國在市場搶疫苗同時，也都加緊研發腳步，希望有屬於自己的疫苗可以使用。

越南政府就指出，若要能抑制新冠疫情，疫苗就是一項重要的因子。

目前越南有四家藥廠，從事新冠疫苗研發與生產，其中兩家Nanocovax與Covivac疫苗，正在進行人體試驗。到目前為止，越南國內都是使用牛津AZ疫苗(AstraZeneca)。自8日開始接種以來，已有兩萬多人接種過。

16日，越南政府也公開力挺AZ疫苗，表示還是會繼續給民眾施打。近來，一些歐洲民眾因打過AZ疫苗後，部分出現血栓等副作用，故其政府也暫停接種這種疫苗。

另外，越南衛生部也指出，三月底以前，另外還會空運來130萬劑AZ疫苗，同時也會分發給全國各地。目前，越南也正洽談購買包括，輝瑞疫苗，莫德那疫苗，嬌生疫苗與俄羅斯的衛星五號（Sputnik V）疫苗。不過已確定的是，2021年一定能拿到三千萬劑輝瑞疫苗。

越南政府曾表示，一共將購買1.5億劑新冠疫苗，包括直接從藥廠購買或透過COVAX疫苗共享平台。

迄今，越南確診者達2,560例，其中約六成是本土感染。但是， 不幸疫歿者卻僅有35人。

(時報資訊)