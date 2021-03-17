據統計，台股2021年每股盈餘年增率29.3%、每股股利年增率19.31%，今年資本利得與股息所得都值得期待。元大投信建議，盤勢震盪期間，除了持續堅持定期定額，還可以善用投信基金申購時間的特性，以「買黑不買紅」達成買在相對低點的目標。

台股多頭帶起台股基金投資熱，根據投信投顧公會統計，2月整體台股基金規模來到2997億元，月增近200億元，2月定期定額扣款金額前10強的台股基金中，仍有3檔基金的單月定期定額金額增加百萬元，包括保德信高成長、統一大滿貫、野村優質，凸顯投資人若定期定額表現出色的資優基金，較不會因為碰到長假或其他因素就隨意停扣，反而是透過有紀律的定期定額，完整參與台股中長線的成長行情。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期指數在16000點附近高檔震盪，不過盤面下類股持續輪動，資金主要由電子股轉出至傳產、原物料、金融的非電族群，另外，具有漲價題材的科技與非電族群也是近期盤面資金的焦點之一，這樣的類股輪動對於之前只有電子股獨強的環境來說，反而是健康的資金輪轉，有助維持台股長多的續航力。至於外資動向上，外資自3月11日起轉賣為買，不僅終止過去5個交易日連續賣超趨勢，也連兩日回補加權指數255.3億元，雖然本週一二又再度站在賣方，惟金額已不像2月底至3月上旬的大幅度撤出，有助台股正向發展，若未來能順勢回補台股，對於指數表現將有相當大的助益。

據元大投信觀察，投資人的行為與台股收盤漲跌有高度相關性。以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，觀察從2月24日高點修正以來至今，10個交易日中，其中5個交易日收盤指數下跌收黑，另5個交易日則為收盤指數上漲收紅，而這5個收黑交易日平均申購金額約為5個收紅交易日的3倍。顯示在看好台股中長期後市發展的情況下，該基金投資人懂得買黑不買紅。

(時報資訊)