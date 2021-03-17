過去一年投資市場資金浪潮湧向三大趨勢，即「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」，時至2021年相關題材持續發燒。日盛投信看準市場長線機會與投資需求，預定於4月12日募集台股基金「日盛台灣永續成長股息基金」，貼近投資市場3大趨勢。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，本基金預計成立後，將優先以「SGD操作策略」逐層篩選：首先把近2,000檔台股上市櫃個股優先以「永續成長」標準(即Sustainable Growth)進行篩選，運用TCRI評等與中華信評選出約800檔優質個股；並以「永續評鑑佳」之個股、或「永續相關指數」優質成分股，挑選出約500檔具備營收獲利強、基本面佳的個股；再結合「D」即Dividend股息標準篩選出具備配發現金股息實力者，整合「永續成長」標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池(Investment Pool)；最後經理人根據資產規模從Investment Pool，依策略規模比例挑選出30~50檔優秀個股，組成最優化之投資組合。依目前市況，產業佈局將著重在電子產業，尤其看好「半導體」及「5G」產業。

陳思銘指出，分析台灣加權指數過去四度在萬點大關後呈現較大修正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位。反觀目前本益比僅20倍左右、價值面仍相當合理，加上2021年每股獲利再創新高的動能，假設以相對警戒區30倍本益比換算，顯見目前萬六點位具備相當支撐、且擁有持續向上空間。

(時報資訊)