六福集團搶攻「動物派對」主題旅遊，今年即將於4月1日熱鬧登場，關西六福莊特別迎接新加入的國際轉學生，超人氣巨星「水豚」激萌亮相，並取名為「福豚」，象徵著福氣、勇氣和運氣。關西六福莊也為福豚新同學客製化設計新IP形象，打造各式周邊商品，如多種尺寸的福豚玩偶、鑰匙圈等，並同步推出全台唯一的福豚主題房，住客們可透過觀景落地窗，近距離一窺福豚家族與可愛動物好朋友們相親相愛的溫馨日常，於4月全面公開登場後，估將掀起粉絲們收集及體驗風潮。

即日起開放預訂「2021 福豚泡湯趣主題房 住房專案」，可於4月1日至6月14日間入住，包含活力早餐、福豚主題套餐、六福村兩日入園手環、福豚主題房禮物包外，還有全新的「福豚互動體驗」，在專業導覽員引領下，走入全台獨有的多物種友善共棲環境，目睹7種不同動物在一起生活的奇景，民眾也將從認識水豚生活習性、親子共同準備的愛心餐食、與水豚親密互動等，體驗水豚跨物種的圈粉魅力。

水豚是地球現存最大的齧齒類動物，體型圓滾滾，吃飯、泡澡、發呆都自帶萌感，福豚家族來到關西六福莊後，居住在全新規劃的馬達加斯加島場域內，除原有的羊駝、狐猴、狐獴大明星外，還有跟侏儒山羊、紅腿陸龜等動物好友共同嬉戲，也會與科爾鴨一起在大水池內享受泡湯樂趣，多達7個不同的物種在島內共同生活，為全台唯一水豚與動物好朋友們的多物種友善共棲環境。

為讓民眾全天候都能感受水豚療癒魅力，關西六福莊打造福豚主題房，有剛果房及肯亞樓中樓房，每種房型限量2間，讓住客觀察水豚與動物朋友們自由放養的日常生活，擷取水豚專注鼓臉吃東西、瞇眼曬太陽、自在放鬆泡湯等超萌畫面。若訂不到福豚主題房的民眾也免緊張，關西六福莊推出「2021動物明星見面會 住房專案」，雙人入住剛果藍天房一晚，入住期間為4月1日至12月31日，內含活力早餐、風味晚餐、六福村兩日入園手環，還有精選動物體驗三選一。

(中時 )