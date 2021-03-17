為鼓勵更多優秀東南亞僑生及國際學生來臺大就讀，減輕他們在台北求學時的經濟壓力，台灣大哥大總經理林之晨捐贈成立「臺大林之晨東南亞助學金」，期望能吸引更多東協一流人才到台灣求學，增加台灣企業就地爭取一流東協人才的機會，加速台灣融入「大東南亞」 區域經濟發展，創造更多新的成長曲線。

本助學金的對象，涵蓋臺大具印尼、菲律賓或越南等國籍之大學部及碩士班在學學生，每學期共獎助5名、每名各新台幣6萬元，每年總金額為新台幣60萬元。本助學金的主要特色，是以「求學目的自述書」作為審查重點，並未設定貧寒條件、不限定科系，成績也只要求 GPA 2.7 以上的低門檻。

林之晨指出，台北居大不易，成立本助學金的目的，在於幫助東協來台的臺大學弟妹，減輕經濟與生活負擔，讓他們更專注學習。透過開放的設計，鼓勵有明確目標、優秀的印、越、菲青年世代來台就讀。一年60萬的金額雖不算高，但祈能貢獻母校吸引東協優秀人才的力道，透過校園生活的交流，擴大他們與在台灣長大的學弟妹之區域視野，最終並增加台灣晉用國際人才的機會。

「更重要的是，期待這項回饋母校的行動，發揮拋磚引玉效果，讓更多臺大畢業的優秀企業領導人，一起回來母校設置獎、助學金。」林之晨說，自己其實在臺大就學時期不是個好學生，大一就被當了15學分，說不定是在學成績最差，但回臺大設置助學金的先例，設置GPA 2.7分的低門檻也是連當時的自己都能達到的成績。而今年推出的第一版助學金設計，是本著創業精神先跨出一步，未來若成效良好，會再擴大辦理。

林之晨表示，推動台灣融入大東南亞經濟圈有兩大考量，第一是著眼於台灣即將進入「超高齡社會」(65 歲以上人口佔總人口比率達 20％)，其次是東南亞數位經濟發展紅利，機會稍縱即逝。根據國發會預估，台灣將在 2025 年進入「超高齡社會」，任何鼓勵生育的政策已緩不濟急，台灣迫切需要更積極的移民策略，吸引東南亞優秀年輕人來台是最好的選擇。

林之晨強調，因為東南亞不僅人口多且年輕，更是未來半個世紀，台灣在區域上最需要的國際伙伴，台灣優秀且相對平價的高等教育體系，有非常好的條件吸引優秀的東南亞學子來台就讀，畢業後若能留在台灣創業或就業，將可有效改善台灣老化的人口結構；即使畢業後回國，這些年輕人也將扮演東南亞各國與台灣在商業、社會或文化交流的重要橋樑。

(中時 )