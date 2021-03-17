醫院開刀房、加護病房以人工消毒，至少要花2個小時以上，群聯電子與鼎眾公司17日贈送新竹台大分院3台專業醫療級的「超紫光滅菌機器人」，只要5到10分鐘就能快速消滅抗藥性細菌達99％，為第一線醫護人員增添防疫利器。

新竹台大分院院長仁院余忠仁感謝群聯電子及鼎眾公司，用高科技硬實力支持第一線醫療人員，有了超紫光滅菌機器人後，將應用在該院防疫專責病房、加護病房及開刀房等處使用。

余忠仁並說，開刀房及加護病房都有高病源細菌，一般以人工消毒都要花2個小時以上，超紫光滅菌機器人消毒滅菌則不到10分鐘，能夠有效減少醫護人員及清潔人員直接接觸病源而造成傳染，提供醫護人瞥更好的防疫環境，讓來就醫的民眾更加安心。

群聯電子董事長潘健成表示，院內感染風險一直是醫療院所相當重視的議題，此次捐贈的超紫光滅菌機器人除在疫情期間發揮最大功效外，更重要的是能快速消滅抗藥性微生物達9成9以上，降低院內感染風險，提供病人及醫護人員更安全的醫療環境。

鼎眾公司董事長江春松指出，群聯電子之前捐贈給壢新及新竹馬偕醫院消毒機器人後，這次再捐贈給台大新竹分院2台，是再次以實際行動力支持醫療產業，鼎眾也身受感召加碼捐贈1台消毒機器人，共同響應善舉，希望能共同串連起台灣醫療防護網，將各地醫院的感染控制做到最好。

鼎眾公司董事江欣惠說，超紫光滅菌機器人原是該公司製造的冷門產品，沒想到去年新冠肺炎疫情發生後熱銷100多台，多是企業購買捐贈給醫院在隔離病房、加護病房及急診室等環境使用，只要花5到10分鐘就能達消毒滅茵的成效。

(中時 )