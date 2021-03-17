全球晶片短缺不再只是車廠的災難，智慧手機產業如今也深受晶片供應吃緊的影響。三星行動業務主管高東真在16日年度股東大會上表示，「全球IT產業晶片供需嚴重失衡，下半年三星可能不會推出新的Note機種」，此外，也傳出許多高通的產品缺貨，致使三星中低階機種產能也受影響。

綜合外媒報導，高東真在年度股東大會上表示，全球IT產業的晶片供需嚴重失衡，儘管狀況嚴峻，已正積極尋求海外夥伴解決問題，但仍很難說晶片短缺已全部解決，因此下半年三星可能不會推出新的Note機種，並強調，Note系列的發布時間可能改變，不過仍打算在2022年推出Note機。

全球晶片供給持續緊張，晶片需求的失衡從車廠延燒到智慧手機產業。此前已有三星供應鏈人士傳出，高通智慧手機晶片產能吃緊，全系列物料交貨期延長至30週以上，CSR藍牙音頻晶片交付週期更達33周以上，三星中低階智慧手機生產受創，高通旗艦機晶片的「驍龍888」也缺貨，但該三星供應鏈人士並未透露三星高階機種產能是否受影響。

然而，去年晶片尚未缺貨以前，就已經有韓媒猜測，2021年三星不會推出Note新機種。此外，三星電子去年在新品發布會上，推出Note 20和面板可摺疊機「Galaxy Z Fold 2」；因此，有分析師預測，2021年起，該摺疊機將搭載S Pen觸控筆，屆時將不會有新的Note機種。

(中時新聞網)