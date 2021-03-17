玉山銀行今日宣布數位金融服務再升級，為國內金融業首創應用語音OTP (One Time Password，一次性密碼)於高重要性功能設定，範圍包括行動銀行裝置綁定、首次申請個人網路銀行及忘記密碼，驗證方式自原簡訊OTP升級為安全性較高的語音OTP。有別於簡訊OTP直接以簡訊文字傳送一次性密碼，語音OTP由玉山語音外撥系統發話予使用者，由使用者聆聽一次性密碼，可強化初始設定的裝置認證安全性。

為提供顧客安全又便捷之數位體驗，玉山行動銀行服務安控再升級，自行動銀行iOS 4.3.5版／Android 4.3.7版起顧客綁定行動裝置，將使用金融業首創的語音OTP服務進行綁定認證，操作流程中系統會自動撥打至顧客留存的OTP手機號碼，以電話語音提供一次性密碼。除了行動裝置綁定，顧客首次申請網路銀行或忘記密碼時，也可選擇使用晶片金融卡或語音OTP服務，讓關鍵的初始設定更安心進行。

玉山不僅首創金融業語音OTP應用，更為全台首家銀行自建語音外撥系統，以確保服務能穩定營運，並且可配合未來業務發展彈性擴充。根據玉山銀行內部測試統計，本服務試營運時不論顧客年齡、居住地、於行動裝置使用行動銀行APP或於電腦裝置使用網路銀行，超過九成使用者操作體驗順暢。

除了首創應用語音OTP，玉山長期聚焦發展行動金融服務，提供顧客許多便捷暖心的應用。近期，玉山更提供手機號碼轉帳及收款服務，只要輸入收款者之手機號碼，即可於線上完成轉帳交易，免去須記憶冗長帳號之不便。此外，玉山行動銀行首創支援Siri聲控開啟即期匯率及支援Apple Watch通知，讓預約交易完成、匯款匯入、到價通知等任何重要資訊都不錯過。在iOS系統應用支援方面，玉山首創支援widget、3D touch功能，待機時可使用3D Touch一指輕壓App預覽，右滑widget可預覽匯率、快捷開啟掃碼、轉帳或查看刷卡明細。

玉山銀行透過e.Fingo數位品牌提供顧客全方位的數位金融服務，2020年榮獲Cheers雜誌「品牌數位好感度」最喜歡／最欣賞的銀行第一名，目前個人帳戶透過數位平台進行外匯交易筆數已超過九成，未來可望藉由e.Fingo更多貼心的創新服務，帶給顧客美好的數位金融新體驗。

(中時 )