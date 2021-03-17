國民黨主席江啟臣今天在中常會大談公投，除批評民進黨摧毀前主席林義雄口中的里程碑，並提醒民主進步黨的「民主進步」，不應只是徒具虛名，呼籲民進黨支持國民黨立院黨團接下來要提的凍結三接站開發案，留待828公投作決定。他也指出，國民黨執政時封存核四，就是給下一代保留選擇權，身為曾經的決策者，會尊重828公民的意志決定核四去留，期待民進黨政府，不但要正視人民的決定，更要因應各項可能，提出穩健的能源政策，不是把問題丟回在野黨。

江啟臣說，2017年12月，首次完全執政的民進黨，依照自己的意志，修改了公投法。當時持續關注修法的民進黨前主席林義雄，特別致信給民進黨黨團柯建銘總召，提到：「恭喜完成了台灣民主發展的重大里程碑。」不到兩年後的2019年6月，民進黨再次修法，回收了公投綁大選的制度，親手摧毀這座林義雄口中的民主里程碑。

他說，時至今日，民進黨畏懼公投的態度，更是變本加厲。不久之前，民進黨上下，為了圍堵藻礁公投的連署，無所不用其極，抹黑污衊，不但讓長期與民進黨交好的公民團體心寒，更直接激起人民反彈，讓本來困難的連署任務，快速達成。

江啟臣表示，面對這樣的窘境，民進黨政府沒因此得到教訓，不理解思索人民的反彈，不重新檢討政策利弊，卻選擇繼續以攻擊抹黑、威脅恐嚇、甚至轉移焦點的方式，處理人民的憂慮。

他說，前天立法院社福衛環委員會依法辦理藻礁現場考察，本應是相關行政單位與立法部門、人民團體溝通的絕佳機會，民進黨卻仍以政治攻擊為優先考量，令人遺憾。我們再次呼籲，若真擔心考察對於藻礁的破壞，就更應該支持公投案。民進黨團更應該支持接下來國民黨團的提案，立即停止第三接收站工程，凍結開發案，留待8月28日公投結果出爐，再依照人民意志做決定，而不是批判軟膠鞋，卻縱容怪手對於藻礁的破壞。

江啟臣指出，我們更心痛，民進黨過去在野時對直接民權的吹捧推動，現在已完全變成對民意的防堵。我們再次重申，不論是人民團體提出的核四公投、藻礁公投，或是國民黨主導的食安公投、公投綁大選公投，都是期望透過直接民權的行使，讓人民來解決施政僵局、決定國家發展的方向。我們呼籲民主進步黨的「民主進步」，不應該只是徒具虛名！

他表示，我們更要再次提醒執政的民進黨，國民黨執政時期「封存核四」，是為了在未來有需要時，給下一代保留選擇權，這樣的立場，至今仍沒有改變。反倒過去曾推動核四公投的民進黨，現在卻不敢面對民意，不願意相信人民意志，才應該說明自己立場轉變的原因。

江啟臣強調，目前，人民團體自主推動的核四公投已成案，更是協助民進黨落實，尊重公民對核能政策的承諾。國民黨身為曾經的決策者，及目前的在野政黨，會尊重8月28日公民的意志，交由人民決定核四的去留，也期待完全執政的民進黨政府，不但要正視人民的決定，更應該因應各項可能，提出穩健的能源政策，而不是問題丟回給在野黨。

(中時 )