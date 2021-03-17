Touch Taiwan2021實體展將於4月21至23日盛大舉行，今年將主打解決方案與場域應用，並採虛實整合，實體、線上展覽與論壇同步進行，讓更多國家與地區可以看到台灣顯示器產業的新產品、新技術、解決方案與場域應用。

今年Touch Taiwan也將開啟新局升級為「Touch Taiwan 2.0」，導入「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等全新主題，加上原有的「智慧製造」、「智慧顯示」產業能量基礎，5大主題串連上中下游完整產業鏈。今年也新增了包括「化合物半導體主題館」、「Mini / Micro LED主題館」、「智慧應用解決方案形象館」、「循環經濟主題館」、「智慧製造主題館」、「工業材料主題館」及「新創學研主題館」等主題館，預計將提供「SMART 100+」超過100種具有競爭力的解決方案，從智慧醫療、智慧移動、智慧零售、智慧育樂、智慧物流到智慧製造，提供參觀者一個完整的跨領域應用平台。

同期舉辦「智慧顯示創新應用論壇」、「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」及「智慧顯示生活與科技應用論壇」考量疫情關係，部分場次將改採線上及實體同步進行。今年「智慧顯示創新應用論壇」主軸以顯示產業的跨界與創新: 新技術、新應用、新商業模式，呼應未來在5G的開通下，包括自駕車、物聯網、8K影像傳輸、AI 運算等，都可因5G開通而更進一步發展，三天的論壇將從技術開發到終端應用的各種角度來洞悉整體市場脈動，提供所有與會人員因應未來發展與挑戰的嶄新思維；其中Keynote場次邀請到友達、群創、元太、台灣應用材料、台灣康寧、生策會、工研院電光所等重量級講師前來分享智慧顯示應用趨勢及新世代顯示創新應用技術。

今年仍備受矚目的「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」邀請到友達、隆達、瑞鼎、錼創顯示、群創、宏齊、聚積、庫力索法、VEECO、Zymergen、AIXTRON及工研院電光所等眾多知名專家，分享Micro LED邁向產業化之挑戰，屆時又將掀起一波市場熱議。

(工商 )