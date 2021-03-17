旅遊業引頸企盼的旅遊泡泡終於有譜了！鳳凰旅遊表示，有幸台灣能執行亞太區第一個旅遊泡泡，將積極爭取合作機會，初期先依拍板航班規劃4及5天團體行程，包裝經過篩選之旅館與餐廳，結合著名景點，在遵守防疫規定的流程下，讓旅客玩得安心舒適，後續也會密切關注其他旅遊泡泡的可能性，投入資源，爭取疫後復甦之旅遊商機。

鳳凰總經理卞傑民說，台灣防疫有成，帛琉無確診案例，在雙方政府及防疫專家努力下，台灣帛琉旅遊泡泡即將在4月上路。在考量防疫及舒適的前提下，有效率減化檢測及健康管理時程，不致帶來太多不便，相信可以吸引想一圓出國渡假願望的旅客。

一直以來，帛琉被視為玩水、潛水勝地，帛琉海域有豐富的海洋珊瑚生態，更有獨具特色的經典景點「水母湖」與「牛奶湖」，每年吸引上萬台灣旅客前往，針對此次旅遊泡泡，帛琉旅遊業者也進行實習演練，從機場入境到飯店入住防疫SOP相當嚴謹。

(中時 )