金曲歌王林俊傑（JJ）出道18年，創作無數首朗朗上口的音樂，事業方面交出漂亮的成績單，反觀感情生活相較低調、神秘，將在3月底滿40歲的他仍是單身貴族。近日，他被主持人黃子佼翻出10年前寫給自己的親筆信，預期現在的他該找到新的人生重心、準備「有個自己的家庭」，林俊傑回顧這封信不禁驚呼：「竟然也有輪到我的這一天...」。

黃子佼16日透過社群網站公開林俊傑30歲上節目《佼個朋友吧》寫給10年後的自己的親筆信，上面寫著：「40歲的JJ是不是也還懷抱著很多新的夢想呢？希望你已經找到新的人生重心，應該也要準備有個自己的家庭了吧！繼續加油！越老越帥哦！」黃子佼開玩笑說：「不可能！我們的林三歲JJ永遠都是三歲不可能40歲，還是準備好要有家庭了嗎？JJ哥，您怎麼看呢？」並調皮地Tag林俊傑。

此舉果然成功釣出林俊傑，他看完這封10年前的信內心又驚又喜，「Oh no！！！！ 這肯定是平行時空的JJ寫給我的！！」、「竟然也有輪到我的這一天...」接著話鋒一轉，林俊傑認「新的人生重心是有找到了」，表示現階段的目標是「多陪陪現在的家人！認真的！」

細數林俊傑出道18年的8段緋聞，從圈內女明星到粉絲都有，不過他只有公開對Hebe田馥甄示好，可惜郎有情妹無意，女方透過唱片公司回應「就是一般朋友吧」給了軟釘子。林俊傑也曾與「天氣女孩」林采薇曖昧、默認交往過E奶小模陳立冷（莉莉安），女方曝光過跟他的甜蜜合照，可惜這段情僅撐9個月就告吹，將40歲的林俊傑仍在情路上尋尋覓覓。

(中時新聞網)