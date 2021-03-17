金管會放寬「國民保單」投保限制，台灣人壽提供無需業務員服務的網投商品「台灣人壽新e點愛小額終身壽險」及「台灣人壽新傳愛小額終身壽險」，並開放可彈性搭配小額傷害、禮殯實物給付附約，保費便宜、免體檢優點，使保險普惠更可加強人身傷害保障。

主管機關已於今（2021）年7月提升國人基本壽險保障，再次放寬「國民保單」小額終老保險的投保限制，原每人最多僅能購買2件、累積保額新臺幣（下同）50萬元，放寬到每人3件、累積保額提高至70萬元，同時第六回生命表可能於7月上路，屆時壽險保費有望再調降，讓民眾可以用更平實價格補足基本壽險保障。

台灣人壽目前於網投通路熱銷的「台灣人壽新e點愛小額終身壽險」，最大特色除壽險保障最高50萬元外，也是目前業界首家於網投提供小額終老主約可選擇附加小額傷害險附約的商品，其新契約件數及保費排名，連續三年市場同業名列第一。根據台灣人壽內部保戶輪廓顯示，小額終老投保年齡以41至50歲佔比最多達46％，而31至40歲次之佔24％；職業部分則最受善於精打細算的金融及顧問服務業青睞佔37％、家庭主婦及退休人員次之約佔10％；投保小額終老也選擇購買傷害險附約的比例高達7成，顯示保戶對傷害保障的重視。

網投訴求快速、方便、簡易，對於精打細算的族群，若能用比市面上一般終身壽險便宜的保費購買即享有同等保障會是不錯的選擇，如以30歲男性於110年3月17日投保「台灣人壽新e點愛小額終身壽險台灣人壽新e點愛小額終身壽險」20年期為例，投保主約50萬元保額，再附加傷害險附約2萬元，若用活期帳戶轉帳繳保費，可享1％保費折減，即第一年保費只要12,884元，若之後續期保費設定自動轉帳同享1％保費折減，平均一天約只要35元即可享有保障。

台灣人壽表示，投保小額終老險，除網路投保管道外，也可透過台灣人壽官方網站「預見保險顧問專區」投保「台灣人壽新傳愛小額終身壽險」，該商品開放45歲以上族群，可加選禮殯實物給付「台灣人壽龍山水終身保險附約」，相當於一張保單同時滿足壽險保障和禮殯服務二大需求，用現在價格鎖定未來價值，降低家人負擔，也圓滿自己人生的畢業典禮。

(中時 )