立法院內政委員會17日邀請中央選舉委員會主委李進勇列席報告業務概況，立委羅美玲質詢指出，有很多民眾當初簽珍愛藻礁連署時，覺得對藻礁公投的內容有誤解想撤簽。藻礁公投總部負責人陳逸樺說，自發起公投以來，確實有遇到少部分民眾撤簽，但是總部都有受理並不會拒絕，數量約4、50份，數量並不多。

陳逸樺表示，不管是連署第一或是第二階段，民眾若想撤簽總部都會受理，只要填寫撤銷連署聲明書，後續都會有律師團來做處理，因為聲明都要敘明撤銷理由，有些人表示當初簽下公投連署是礙於人情壓力，也有些人後來受新聞議題影響，認為支持藻礁公投就是支持國民黨，最後選擇撤簽。

她認為，藻礁公投連署書上都是白紙黑字說明公投理由，寫的相當清楚，如果要說對藻礁公投的內容有誤解，老實認為有點說不過去，而公投法在第一階段、第二階段是否可以撤簽也沒有明確說明和規定，但總部都是很認真處理這件事，只要民眾有疑慮想撤簽，都會受理。

(中時 )