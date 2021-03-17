台中市議員黃馨慧表示，台中漏水率全國前三名、漏水量卻高居全國第一，中央不檢討台水舊管汰換緩慢，卻將手伸向民眾荷包，已宣布擬調漲民生水費。（陳世宗攝）

國內水情告急，全台各地水庫蓄水量持續下滑。台中市議會17日召開臨時會，市議員王立任、黃馨慧等關心今年台中乾旱災情、台中備援水源有哪些、新建建築工程工地地下水資源再利用等。市長盧秀燕表示，台中有6處水資源回收中心及52處新建建築工地地下水資源供免費取用次級水，可作為救災水車、抑制粉塵灑水、道路洗掃或植栽澆灌等生活雜用。

王立任表示，全台抗旱台中市水情吃緊，水利局目前提供6處水資源回收中心，每日產量約10.63萬噸的水源以及72處新建建築工地地下水給大家使用。水利局2017年在台中市做過調查蒐集到105處湧泉水井資料，為防中市面臨缺水窘境，水利局應超前部署利用湧泉當備援水源。

黃馨慧說，台中漏水率全國前三名、漏水量卻高居全國第一，中央不檢討台水舊管汰換緩慢，地下水管破管頻傳，卻將手伸向民眾荷包，已宣布擬調漲民生水費、高用戶漲幅甚至高達六成；可能引發下一波民生物價飛漲，希望市府研擬穩定物價對策。

經發局指出，經濟部水利署目前控制鯉魚潭水庫每日供水60萬噸，德基水庫及石岡壩每日供水約78萬噸，支援台中每日124.5萬噸，加上台中地下水供給約每日10.5萬噸，合計台中每日用水量約有135萬噸；市府向水利署爭取1部RO淨水設備，規劃架設於水湳水資源回收中心，每日產水量約500噸，預計4月初即可運作。

經發局表示，市府已向水利署積極爭取1部機動性較高的Q-water淨水設備，日產水量約可達15噸，以新建建築工地地下水為水源，規劃設置於台中市南區復興路三段，該處地下水水質符合自來水取水水源品質，經淨水設備過濾後可做為飲用水使用。

都發局強調，為妥善運用水資源，市府針對新建工地開挖地下室，104年起依抽排水計畫書要求施作「建築工地地下水資源再利用設施」，並設置再利用取水口，建築開發商及營造廠皆樂意配合水資源再利用，目前共有52處地下水取水點，市府將持續宣導，讓珍貴的水資源有效再利用。

(中時 )