陸媒報導，除了針劑式疫苗，中國大陸首款自主研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）噴鼻式疫苗也即將完成靈長類動物臨床實驗，並計劃於近期申報展開臨床試驗。

陸媒「青島早報」網今天報導，這款噴鼻式疫苗由青島海華生物醫藥技術有限公司研製，「是一款表達新冠S基因重組副粘病毒載體疫苗」。

據報導，在已完成的動物試驗中，該疫苗具有抗體產生快、使用便捷、可迅速普及免疫等特點，7天可產生保護性抗體，防護效果目前可達到國際先進水準。

中國大陸目前附條件上市的4款COVID-19疫苗主要為滅活疫苗和腺病毒載體疫苗。來自海華生物的專家李明義表示，從技術路線來說，海華生物研發的疫苗是基於基因重組技術研發而成，屬於核酸疫苗技術路線。

從接種方式來看，中國大陸已上市的4款疫苗是透過肌肉注射實現細胞免疫和體液免疫，噴鼻式疫苗最大不同處是透過鼻腔接種，使用起來比較便捷。

李明義說，實驗結果顯示，鼻腔疫苗大約7天就可獲得良好的免疫效果，時間短於肌肉注射。

海華生物正在與暨南大學的廣州暨南生物醫藥研究開發基地共同進行靈長類動物臨床試驗，透過攻毒實驗，驗證活體動物對COVID-19病毒的保護作用，並將於近期申報臨床試驗階段。

據指出，該疫苗已同時在中國國內、美國和新加坡啟動專利申報工作。

此前，香港大學也宣布著手研發鼻噴式COVID-19疫苗。港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室（國家重點實驗室）去年9月表示，聯手廈門大學，北京萬泰生物研發的流感病毒載體COVID-19疫苗，已獲中國國家藥品監督管理局批准，展開臨床實驗。

本月初，港大臨床試驗中心開始招募志願者參與噴鼻式疫苗臨床研究，以獲取此疫苗在人體內的安全及免疫反應數據。

(中央社)