高雄市地政局17日舉辦第1季開發區土地標售，計有35標封參與投標，共標出7標7筆土地，合計標售金額17億530萬餘元，標脫率約78％。地政局長陳冠福說，這顯示投資人看好高雄未來發展；賣抵費地並非賣祖產。

高雄市長陳其邁於去年8月底上任以來，就不時傳出市府變賣祖產的傳聞。陳冠福下午舉行記者會，他重申，抵費地土地標售是市地重劃後法定必要處分程序，並非外界所說的賤賣祖產，這些土地自始就不是祖產，是從地主身上取得，透過法律規定，公開標售後，先償還開發成本，剩餘才能依法處理，並非原本的市有公產。

地政局補充，抵費地標售原本就是合法，而且是巿地重劃後必要的法定處分程序，歷任巿長均按法令規定辦理。地政局辦理土地標售期程係採「333」制，即固定每年3、6、9、12月的第3個周三辦理開、決標作業，已行之有年。

這次在高雄大學區段徵收區推出3標3筆土地，全數脫標，共吸引21家投資人搶進，是此次標售投標封最多的開發區，其中一筆大面積住三用地面積1861坪，位於大學23街，是此季標封數與溢價率最高者，共有12家投資人競標，最後以8億88萬元標脫，每坪標脫價約43萬元，溢價率53.11％。

其次，岡山第87期重劃區一筆角地也很受矚目，位於岡山區鵬程路與鵬程東一路，面積約1115坪，鄰近省道台1線與捷運南岡山站，共有7家投資人搶進，最後以總價6億5898萬元標脫，每坪標脫價約59.1萬元，溢價率47.75％。地政局說，這顯示投資人看好岡山區的潛力。

(中時 )