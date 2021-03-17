警方將新竹三光幫27歲王姓男子等9人拘提到案。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

新竹三光幫27歲王姓大哥，涉嫌多起聚眾鬥毆、砸店毀損、恐嚇取財等案件，去年底還安排旗下傳播小姐與客人續攤到汽車旅館，事後以要控告對方性侵為由，恐嚇勒索300萬元。刑事局偵查第四大隊與新竹市警局第一分局共組專案小組，將王嫌等9人拘提到案，全案依傷害、毀損、恐嚇取財及組織等罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令2萬元交保。

警方調查，王嫌以線上簽賭、傳播經紀為主要經濟來源，去年3月，因與其他經紀搶小姐，率眾將對方毆打成傷；王嫌6月間曾到新竹一家PUB消費，要求簽帳遭拒，竟率眾砸店，恐嚇店家不准開店。

去年12月間，王嫌安排旗下30歲王姓女子到KTV陪客人唱歌，再佯裝是你情我願陪客人到汽車旅館，不料，王嫌事後以小姐遭性侵為由，開口強索300萬元，嚇得被害人趕緊報警。

專案小組在新竹縣市等地同步執行拘提搜索行動，將王嫌等9人查緝到案，查扣到空氣槍2把、手機2支、幫派識別標誌94枚、彈簧刀1支、棍棒3支、紙扇2個、本票2張等贓證物。

(中時 )