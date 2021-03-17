AZ疫苗接種引血栓副作用個案頻傳，歐洲多個國家宣布暫緩施打，也讓許多人質疑AZ疫苗的安全性，對此，指揮中心表示「西方人罹患血栓的機率較黃種人大」，不少專家認為我國應關切日本與韓國的數據，而今天韓國傳出死亡病例中，有1人出現血栓狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感覺是獨立個案，還沒辦法說明和疫苗的關聯性。

韓國今天有消息指出接種AZ疫苗的死亡病例中，有一人出現血栓的狀況，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來，韓國情況是獨立個案，還沒有辦法說與疫苗有關連性。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，東西方人的體質有差異，東方人容易出血，西方人容易血栓，因此台灣應該密切關注的是「南韓日本施打疫苗的不良反應」。

台大醫院前感染科醫師林氏璧表示，韓國AZ疫苗到昨天為止已打了575,289劑，不管打不打疫苗，人都會生老病死，就是有人會中風，也有人會血栓。而57萬劑僅有這一例血栓，比例極低，且這只是時序有相關，不代表這是疫苗造成的。

至於我國何時將開打AZ疫苗？陳時中則回應，疫苗的安全檢驗結果最快今天傍晚會出爐，若順利的話，明天將進行封緘程序，2天內會召集專家進行討論，而歐盟預計在18日（台灣時間19日）才會有結果，等資訊搜集好由專家判斷。他並強調，不會為了打疫苗為而打疫苗，要確保安全性才會打。

(中時新聞網)