免費壽司魅力大到讓人改名？知名壽司連鎖店推優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，台南市民政局統計全市共有8人為此改名，其中7人是20出頭的男性，僅有1名女性，最長的名字長達15字，最多人改名的是府北戶政事務所，承辦人員說，年輕人想法很特別，第一次看到有人為了吃而改名。

台南市府北戶政事務所今天陸續有5名年輕男子要求改名，戶政人員說，看起來都像是大學生，名字都改成有鮭魚入名，其中1個人把名字改到變15個字，3個改成5字。安南戶政事務所也有1名21歲男性把名字改成11字，永康則有唯一一位30歲女性，單純把名字改成鮭魚。

各戶政事務所指出，因為個資隱私，無法對外透露這些人的全名，但只能說這些年輕人很有創意，想不到真的會有人為了吃，專程改名。由於一人一生可以改名3次，未成年前1次，成年後2次，這些人都已經成年，也都是本人來辦理。

(中時 )