彰化縣1名32歲邱姓男子，去年1月24日晚間因遭母親責罵，竟情緒失控在房間內焚燒自己內褲引發火災，嚇得同住的母親與女友連忙滅火，幸虧鄰居發現得早通報警消，及時撲滅火勢才沒有造成更大的悲劇，事後男子坦承犯行，遭檢警送辦，訊後法官依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，累犯，判刑邱男1年10月，可上訴。

邱男因失業經濟壓力大問題，產生焦慮、憂鬱、睡眠障礙等問題，自2019年起開始就診，經醫師診斷患有憂鬱焦慮情緒合併睡眠障礙疾病，前後多次開立安眠、抗精神病、治療焦慮等藥物給邱男，期間因未規律服用醫師開立的藥物，才會累積後一次服用，犯下大錯。

判決書指出，這棟3層樓的透天厝是邱男與母親、女友的租屋處，燃燒面積從1樓至3樓都有，男子坦承犯案表示遭銀行追債，被母親責罵，一時想不開吞了60幾顆安眠藥，後來又跟女友吵架，才失控點火。

邱女友表示，當時她在2樓後面房間廁所，聞到燒焦味發現邱男在房間點火，趕緊提水救火，後來才發現前面也著火，打電話報警時警消已經到場，她趕緊開門讓消防員進來，邱男因為吃藥整個人很恍神，精神狀態不好。

法官審酌，認為邱男放火行為雖未造成住宅主要結構燒毀，但住宅內牆面、家具有多處受燒情形，足以對他人之生命身體及財產造成嚴重危害，對於社會公共安全也有相當危害，審酌被告動機、目的、手段及所生危害，考量其患有精神疾病等，量處其刑。

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