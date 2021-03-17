面對產銷失衡問題，國民黨指控，農委會只會補貼、收購、堆肥，其中產銷調節決算的6.59億元支出中，有3.23億元拿來堆肥，糟蹋農民心血，農委會主委陳吉仲亂灑幣、撒謊、撒野的「三撒部長」，面對批評，陳吉仲今天在花蓮駁斥，這種說法根本是不了解農業，農產品本來就有分層級，次級品常用來加工循環利用，透過產銷調節來提升農民收入，全世界都這樣做。

國民黨昨天舉行「收購產銷失衡農產品作堆肥！農委會蹧蹋農民心血」記者會，文傳會主委王育敏表示，根據立法院預算中心報告，108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數達6.59億元，是近5年來新高，其中，3.23億元是用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料等「多元循環利用」，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等9項，質疑農委會美其名多元循環利用，實際上卻是將農民辛苦耕種的心血，當成堆肥或掩埋。

面對批評，陳吉仲今天到花蓮出席活動時回擊，「他們根本不了解農業」，他舉2019年花蓮文旦柚大豐收，當年並沒有颱風，文旦柚大豐收，中秋節離白露又只差4天，在地的農會總幹事與全台10個產區農會總幹事組成的策略聯盟，到辦公室找他，希望可以把文旦大果，比較不甜、沒水分的，收購去做包括環保清潔劑、精油加工，那年農委會收購文旦柚近9千多萬，創造出農民收益突破7億。

「我們在做產銷調節，全世界都是這樣做」，陳吉仲說，農產品分成上中下級品，產銷調節就是針對農產品，分成上中次級品，把好的上品、中品賣給消費者，次級品來做加工跟其他用途，這就是產銷調節，過去這部分沒有積極在做，現在農委會努力做，也是農委會未來追求的目標。

陳吉仲說，在過去2年，包括2019、2020年這兩年，完全沒有颱風，風調雨順農產品大豐收，但是台灣所有的農產品價格都比往年高，這也是農委會透過提高價格，來維持農民的收入，這就是做好產銷調節的效益。

(中時 )