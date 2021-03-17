Google宣布調降向開發者收取的服務費用。Google表示，從今年7月1日起，開發者每年賺取的前100萬美元（約為新台幣2,830萬元），將會調降Google Play收取的服務費，從30％降至15％。

Android＆Google Play產品管理部副總裁Sameer Samat在官方部落格發文說，這項更動讓全球99％透過Google Play平台販售數位商品和服務的開發者，可以明顯的感受到服務費調降近50％。而這些預算讓開發者可以拿來用在擴編工程師、行銷團隊、擴大伺服器容量等項目，幫助開發者在關鍵時刻擴大成長規模。

Sameer Samat表示，這些投資項目對於成長初期的開發團隊為必要關鍵，然而應用程式的擴增成長並不會在收益達100萬美元後就停止，「有些合作夥伴在每年收益達200萬、500萬或甚至1,000萬美元之後，業務仍然在正成長的軌道上。」他表示，因此Google決定不論開發團隊規模大小，統一調降每一名開發者每年總收入前100萬美元所收取的服務費。

Sameer Samat表示，「我們認為這作法是公平的，而且符合Google致力協助每一名開發者獲得成功的理念。未來幾個月，Google也將持續提供完整的相關訊息。」

(工商 )