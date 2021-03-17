佛心保單免費送。南山人壽17日宣布，本月推出新的「防疫保健現金回饋附加條款」，去年已投保南山人壽五小福保單的6萬名保戶，將免費自動附加，新投保保戶亦可免付費增加此附加條款，保戶一年內只要有接種新冠肺炎、季節流感等11種指定疫苗，隔年即可現金回饋2％。

強調是目前外溢保單中，唯一採現金回饋機制，在3月額外增加回饋率後，南山人壽代總經理范文偉希望今年五小福能賣逾10萬張。

南山人壽推動5A人生的五張外溢保單，即訴求保戶每年健檢，男性腰圍在90公分、女性80公分以內；收縮血壓低於130mmHg、舒張壓低於85mmHg；空腹血糖低於100mg/dL；三酸甘油酯低於150mg/dL；高密度酯蛋白膽固醇男性大於等於40mg/dL，女性大於等於50mg/dL，五項指標都達標，就是5A健康，隔年最高現金回饋年應繳保費的10％。

五張保單保單即南山人壽所稱的五小福，包括住院日額、長照、手術醫療、實支實付、重大傷病，都是一年期保證續保的保單，去年8月推出至今，共有6萬多位保戶、共投保10萬張保單，在外溢保單張數上，是壽險業第一大。

3月南山人壽則是推出防疫保健現金回饋附加條款，即現有五小福的保戶自動免費附加，新投保的保戶亦可免費附加，等於保單健檢結果5A，即現金回饋10％外，若被保險人當年有打新冠肺炎苗、季節流感疫苗、肺炎鏈球苗13價結合型疫苗、B型肝炎、日本腦炎、帶狀疱疹疫苗等共11種指定疫苗，則保單週年的現金回饋率最高將由10％拉高到12％。

南山人壽表示，在新冠肺炎疫情爆發後，健康險投保件數及保戶人數都是兩位數成長，件數年增16％、人數成長20％，且投保年齡年輕化，20到40歲保戶大量增加。

五小福投保部分，平均每位保戶會投保2.2張保單，其中以住院日額投保比率最高，若以平均保費6千元來看，若達到5A人生加上接種疫苗，則保單滿週年後，一年即可拿到現金回饋720元。

(工商 )