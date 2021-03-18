以時尚精緻風夯遍IG的台菜餐廳「永心鳳茶」，近期插旗信義區微風南山推出令人耳目一新的「奶茶專門所」，除了擔任主角的鍋煮奶茶，更保有經典冷泡茶、奶蓋茶、手作甜點，以及南台灣口味的大碗公台式料理，搭配以奶茶色、大地色、藕粉色為裝潢主軸的空間設計，絕美裝潢堪稱信義區最美奶茶店。

永心鳳茶執行長薛舜迪從小熱愛鍋煮奶茶，因此這次首度以「奶」入茶的方式製作，讓奶茶喝起來更有層次，除了經典的台東紅烏龍奶茶、南投阿薩姆奶茶之外，還有使用3種台灣茶葉獨家浸製的「茗璐邸特調奶茶」，茶香濃郁、口感醇厚，內用更能免費加珍珠，令人一喝上癮。

使用3種台灣茶葉獨家浸製的「茗璐邸特調奶茶」，茶香濃郁、口感醇厚，內用更能免費加珍珠，令人一喝上癮。（圖／楊婕安攝）

首度以「奶」入茶的方式製作，讓鍋煮奶茶喝起來更有層次。（圖／楊婕安攝）

除了絲滑好入口的奶茶，更吃得到超道地台味料理，最推薦「海鮮鍋燒意麵」，選用古早味南部炸過的意麵，加入去殼白蝦，讓湯頭喝起來更加清甜鮮香，是北部難得一見的好滋味！更有搭配清爽的「鹹水雞沙拉」及外型吸睛的「虎皮手撕肉刈包」，成為台菜餐廳中的3大亮點。

除了絲滑好入口的奶茶，更吃得到超道地台味料理，最推薦「海鮮鍋燒意麵」。（圖／楊婕安攝）

「鹹水雞沙拉」及外型吸睛的「虎皮手撕肉刈包」都是亮點。（圖／楊婕安攝）

想週末吃點甜點或喝點小酒，菜單也有特製茶通寧、白葡萄酒與手工甜點，其中「凍頂奶茶乳酪」及「炭焙鐵觀音焦糖布丁」是店內招牌，熱愛千層蛋糕的人則別錯過「白桃蜜香紅茶千層」，入口即化的口感相當驚艷。

「凍頂奶茶乳酪」及「炭焙鐵觀音焦糖布丁」是店內招牌，熱愛千層蛋糕的人則別錯過「白桃蜜香紅茶千層」，入口即化的口感相當驚艷。（圖／楊婕安攝）

室內整體空間以粉大地色調的色系為主，注入大量奶茶色，讓空間視覺溫柔而流暢，頗有台日混搭的復古感，運用大量的溝面磚，讓光影的收放更有層次，地面使用大量的台灣白石材，縫隙填上粉色水磨石，讓大面積的地板放眼望去，都好似走進台灣早期富貴人家。在陽光、植栽的環繞下，啜飲一杯濃郁柔滑的奶茶，全心沉浸在奶茶宅邸的陽光普照之中。

室內整體空間以粉大地色調的色系為主，注入大量奶茶色，讓空間視覺溫柔而流暢。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)