新二代曾珮瑄母女及團隊探索拍攝鄭漢步道，由老師解說古道命名及故事。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

新二代曾珮瑄母女及團隊探索拍攝鄭漢步道。（移民署苗栗縣服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

由移民署主辦的「第7屆新住民及其子女築夢計畫」評選結果日前出爐，就讀苗栗頭份市建國國中的新住民第2代曾珮瑄與越裔母親逢氏英，以及同學張玟慈、鄧惠云等以「影出古道新足跡」為題獲選，將踏查拍攝苗栗縣內6條古道，落實新住民融合本地生活的最佳例證。

移民署從7年前開始，為鼓勵新住民能充分融合在台生活，特別成立築夢計畫，由移民署資助新住民完成個人夢想或是工作計畫，今年已邁入第7屆。

建國國中學生曾珮瑄與來自越南的母親逢氏英，先前就曾參加過移民署海外培力計畫，在得知移民署推動的新住民築夢計畫後，由學校老師黃秋香的協助指導下，與同班同學張玟慈、鄧惠云共同提出拍攝介紹苗栗縣內6條有特色古道短片計畫，經送移民署審核後，與其它33組新住民團隊入選，是苗栗縣內唯一入選的團隊。

曾珮瑄等人挑選拍攝的第1條古道，是位在造橋育達科大後方的「鄭漢古道」，拍攝當天，移民署苗栗縣服務站也派員全程參與，由專業導覽老師詳細解說古道命名由來，是紀念救溺犧牲的鄭漢，現場立有「鄭漢步道紀念碑」並刻有「人溺己溺」的題字，整條古道跌宕蜿蜒，沿途草木扶疏，非常幽靜美麗，適合老少民眾前來漫行。

曾珮瑄母女和團隊透過築夢計畫，由專業老師教導影片拍攝與剪輯技術，並由逢氏英越南語來介紹古道故事，以中文及越南語紀錄製作成影片，透過社群平台讓更多人能認識古道並吸引前來旅遊。

移民署苗栗縣服務站站主任張金順表示，這次的計畫能讓大家探索平常少注意到的古道，希望透過影片的製作以及網路的傳播，讓更多人認識古道，也讓新住民能更加融入本地生活。

(中時 )