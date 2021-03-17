3月16日週二美東下午1點，美國財政部拍賣240億美元的20年期美國國債，得標利率2.290%，比拍賣截止時的預發行殖利率（when-issued yield）2.31%低了兩個基點。

自三周前令人記憶猶新的7年期美債拍賣「史詩級失利」、引發各期限美債殖利率飆升從而打壓風險資產以來，長期美債的標售需求逐漸回溫。

這一現象在上周拍賣3年期、10年期和30年期美債時有所體現，並在今日最新的20年期美債拍賣中又一次得到驗證。

若得標殖利率大於拍賣截止時的同期限美債殖利率，代表美國財政部不得不將債券出售給出價低的投標人，是拍賣時需求端疲軟的表現。像今日這樣的狀況則說明需求端強勁。

本來市場對其標售結果不像對10年期和30年期美債那樣緊密追蹤，但沒想到今日拍賣「取得了巨大成功」——得標利率低於預發行殖利率的幅度（術語叫stop through）是重新開放拍賣以來的歷史最高。

其他衡量需求的指標也非常亮眼：

投標倍數（bid-to-cover ratio）為2.51，是2020年6月以來最高水平，顯著高於2月拍賣時的2.15，也高於過去六次拍賣的均值2.43。

包括外國央行在內的間接購買人（indirect buyers）獲配了總售出規模的61.4%，也是去年10月來最高，並高於2月拍賣時的比例54.9%、高於過去六次拍賣的均值59.3%。

包括聯準會和其他美國聯邦政府實體在內的直接購買人（direct buyers）獲配了總售出規模的17%，高於近期的均值15.7%。

具有購買所有未能拍出國債以防止拍賣流產義務的一級交易商（primary dealers）獲配比例降至21.6%，創去年10月以來最低。

果然，20年期美債的拍賣結果公佈後，市場風險情緒顯著提振，各期限美債殖利率短線均跳水，道指和標普大盤漲幅擴大，道指跌幅收窄至不足百點，被美債殖利率大漲壓制的金價也反彈。

長期美債殖利率跌幅顯著，20年期美債殖利率最深下行近5個基點，日內整體轉跌並最低觸及2.2585%，脫離標售前一刻所創日高2.3085%。

30年期美債殖利率短線跳水逾3個基點，轉跌並觸及2.3566%，逼近美股盤前錄得的日低2.3528%。5年/30年期美債殖利率曲線陡峭程度放緩，息差下行3個基點至155個基點。

10年期美債殖利率短線下挫逾2.5個基點，觸及1.59%。兩年期美債殖利率刷新日低至0.1450%，日內整體波動於0.1550%-0.1450%區間。

現貨黃金短線上揚大約2美元，日內整體轉漲。納指維持超過0.8%的漲幅，盤中漲幅一度收窄至0.33%，標普維持超過0.1%的漲幅，道指跌幅收窄至不足百點。

而在拍賣之前，10年期美債殖利率曾於美股開盤兩小時日內轉漲，並突破1.61%，日內整體漲幅擴大至逾2個基點，脫離美股盤初錄得的日低1.5829%；標普500指數曾在開盤三小時一度轉跌，道指跌近150點，現貨黃金跌至1730美元/盎司下方。

與此同時，美國30年期通膨保值國債（TIPS）損益平衡通膨率漲至2.2354%，創2014年以來新高。

(中時新聞網)