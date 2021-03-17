市場靜待FED利率決議與談話，隔夜美股漲跌不一，台股今日受到兩大因素干擾，包括台指期結算空方占上風，以及權王台積電(2330)除息日翻黑殺低，衝擊市場多頭信心，拖累午後指數越走越低，儘管鴻海(2317)集團挾電動車題材聯手強攻，航運股陽明(2609)、華航(2610)等攜手向前衝，仍不敵市場賣壓狂瀉，指數一度大跌逾百點，低見16166.35點，尾盤在買單拉抬下略為收斂跌勢，終場加權指數下跌97.34點為16215.82點，失守5日線及16300點，成交值放大至3112.25億元。今日外資(不含外資自營商)賣超129.3265億元，投信買超5.4283億元，自營商賣超10.7115億元，三大法人賣超134.60億元。

台股鎂光燈聚焦今日除息的台積電(2330)表現，惟權王開漲1元未能秒填息，隨後遭賣壓大舉調節下一度翻黑殺低至602元，陷入貼息景窘境，明顯打擊多方信心，其餘權值股聯發科(2454)、聯電(2303)、廣達(2382)亦跟進走弱。鴻海(2317)在電動車商機效應鼓舞下大漲近2.5%攀10年高價，帶領鴻家軍廣宇(2328)、建漢(3062)、乙盛-KY(5243)強勢上攻展開抗空大作戰，股王大立光(3008)受惠蘋果股價強勢表現抗跌，鼓舞蘋果鏈包括營運傳佳績的正達(3149)與聯德控股-KY(4912)雙雙亮燈漲停表現吸睛。IC設計族群仍是盤面人氣所在，高價股愛普(6531)、譜瑞-KY(4966)、世芯- KY(3661)、力旺(3529)漲勢兇猛，激勵中小型股安國(8054)、太欣(5302)、普誠(6129)強勢攻頂。

傳產股表現方面，受惠各國逐步解封，營運前景透光，台灣也計畫與帛琉展開「旅遊泡泡」，激勵航運股氣勢如虹，中菲行(5609)挾亮麗財報跳空漲停登史上天價，帶動基本面同樣強勁的台驊投控(2636)、捷迅(2643)跟風大漲，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)等亦攜手前行，華航(2610)帶量上攻近2%成人氣王。之前的強勢族群金融、食品、塑膠、橡膠等同步回檔整理，金融股呈現創高後拉回修正走勢，指標股國泰金(2882)、富邦金(2881)成領跌雙箭頭，雙雙下挫逾1%。另外，兩家KY股齊遭利空拖累成空頭箭靶，包括英瑞-KY(1592)爆出4.7億元資金缺口，淘帝-KY(2929)恐繳不出去年財報將打入全額交割，股價同步重摔跌停。

護國神山台積電(2330)今日除息2.5元，由於年化現金殖利率僅1.6％，外資參與除息興趣缺缺，昨日棄息賣超5,163張，衝擊除息行情表現。外資今日持續賣超台股129.32億元，連3日賣超達170.69億元，累計本月賣超達866.81億元。5日RSI為57.9，10日RSI為56.45，9日K值為80.87，9日D值為69.23，20日乖離率為0.31。台指期今日結算，台積電除息失靈成壓盤重心，大型電子權值股如聯發科(2454)、日月光投控(3711)等偏弱，在鴻海集團股走強帶動下，台股早盤一度翻紅，最高站上16349點，最低下探至16166點，高低點差了逾180點，收盤雖守住16200點及月線之上，惟失守5日均線。預料短期台股維持月線上方震盪整理，持股建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

分析師表示，台積電除息行情變調，但低檔仍在600元關卡前即止跌回穩，終場收在604元，短期600元關卡支撐不排除將反覆測試。另外，台股最低點恰在月線關卡前止穩，也顯示台股中多架構未變。惟短線上檔籌碼愈趨凌亂，加上大型權值股多已陸續輪動，而即將到來的5月報稅、繳稅旺季，使大股東逢高調節變數風險升溫，致短期指數高檔空間不大，但疫後景氣復甦，加惠小型成長股的本夢比想像空間，致短中期個股依題材領先勢發展仍審慎樂觀。短線觀察重點在外資何時暫緩賣超態勢，將較有利台股信心回穩，未來選股可留意IC設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

(時報資訊)