開發金(2883)今舉行線上法說會，2020年稅後淨利新台幣125.5億元，每股盈餘0.86元，新任金控總經理龐德明(Stefano Paolo Bertamini)表示，開發金控2020年稅後淨利新台幣125.5億元，主要受惠於凱基證券及中國人壽整體業務表現亮眼。2020年底開發金總資產為3.431兆元，年增13.3%。開發金也提出全新ABCDE五大策略，將加速成長、數位創新及資產配置。

開發金控於2021年2月再次收購中國人壽，綜合持股比例已提升至56%。中國人壽2020年稅後淨利為新台幣155.5億元，再創歷史新高、年成長14%；開發金控認列新台幣42.7億元，2020年底淨值達新台幣1797億元；去年4Q發行次順位債新台幣100億元增強資本水準。凱基銀行2020年稅後獲利新台幣42.3億元，年成長17%；核心利息及手續費收入較去年成長10%，活期存款增加44%，高於同業平均21%，放款規模成長9%，高於同業平均6%；逾放比為0.16%。

中華開發資本方面，因疫情影響部分投資部位評價表現，2020年稅後淨損為新台幣11.5億元，生醫貳基金規模達新台幣31億元，將善用台灣人才優勢並串接大中華區資源及商機，2020年底總資產管理規模達新台幣468億元。

凱基證券方面，整體業務表現提升，2020年稅後淨利新台幣87.1億元，年成長44%，再創歷史新高。海外獲利成長47%，持續貢獻逾兩成獲利。凱基投信2020年營收成長27%，資產管理規模達新台幣1818億元。

龐德明也提出了ABCDE的五大策略：Accelerate Digital數位躍升，Become Employer of Choice首選雇主，Customer Focus顧客導向，Drive Growth驅動成長，Execution Excellence高效執行等。

(時報資訊)