浩鼎(4174)主動免疫抗癌藥OBI-822(Adagloxad Simolenin)向歐洲藥品管理局(EMA)提出西班牙、德國及波蘭第三期人體臨床試驗申請，預計將在2025年評估主要試驗指標，不過，實際時程將依執行進度調整。

OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。浩鼎說，已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

據Fortune Business Insights公開的研究報告顯示，2019年全球整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6%；浩鼎指出，研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足醫療需求為主要目標。

(時報資訊)