家電通路商—集雅社(2937)持續進行展店，預計今年店數能突破60家，隨著展店及公司強化行銷效益顯現，集雅社表示，今年可望延續去年成長趨勢，全年業績有機會兩位數成長。

集雅社自上櫃掛牌後，知名度大幅提升，連帶公司營運進入新成長期，去年因新冠肺炎疫情帶動宅經濟，家電銷售亮眼，推升集雅社109年合併營收達28.86億元，年成長21.31%，營業毛利為7.2億元，合併毛利率為24.96%，年增0.93個百分點，稅後盈餘為1.03億元，年成長41.31%，每股盈餘為3.15元。

目前集雅社全台共有52家櫃店，看好國內經濟成長對高品質家電產品帶來銷售助益，集雅社今年除已於3月3日在台北大葉高島屋新增設櫃外，位於高雄義享時尚廣場的新店即將於3月20日開幕，台北京站時尚廣場小碧潭店也預計4月前開幕，屆時集雅社於百貨、購物中心設櫃店數總計將達55家店。

由於近年來標榜AI技術的智能家電日益盛行，不論是冰箱、冷氣、洗/乾衣機都越來越收到消費者的青睞；具有物聯網或智慧家庭的產品也如雨後春筍般地出現，包括LG、Samsung、Google、Apple等大廠更是各自推出自家的智慧家庭平台，帶動消費者的智慧換機潮，顯示家電銷售在整體市場的潛力持續上揚，對集雅社業績將有正面助益。

集雅社表示，除上述3家新開幕店外，今年度預計再加開3~6家百貨、購物中心櫃位，期望能一舉突破60家店；而旗艦門市街邊店，若有合適標的，希望能也再拓1家；強調多元品項販售的商用工程通路，全年亦預計有3家新的商用工程街邊門市開幕，希冀透過持續展店，推動營運向上攀升。

集雅社指出，目前除百貨與街邊店外，包括電商平台、商用工程也是公司積極展店的方向；法人表示，以市場趨勢以及未來的展店計畫來看，該公司在營收表現上，可望如去年般的氣勢，朝雙位數成長挺進。

(時報資訊)