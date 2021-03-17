饗賓餐旅集團宣布2021年啟動「饗賓想在地計畫」，首站選定旗下旭集、饗泰多、開飯川食堂等3大主力品牌，斥資近1.7億元同步進駐高雄新地標義享天地，預計20日起試營運、4月3日正式開幕，屆時集團於南部店數將達9家。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，集團耕耘南部市場邁入第10年，去年南部6家店總營收約5億元。集團看好南部未來10年發展將比過去10年更好，今年在南部將新展逾4家店，使總店數突破10家，看好2022年南部營收將跳增至10億元。

自桃園起家的饗賓餐旅集團，發展初期鎖定桃園以北地區展店，目前集團品牌6成門市位於雙北市。今年啟動「饗賓想在地計畫」，以想在地顧客、想在地文化、想在地回饋3大概念，提供消費者更全面的美食體驗，期許打造在地美食聚落、經營在地美食差異。

饗賓「饗賓想在地計畫」首站選定高雄，選定旗下頂級日料Buffet「旭集」、泰菜「饗泰多」、川菜「開飯川食堂」等3大主力品牌，進駐高雄新地標義享天地，合計斥資近1.7億元。其中，「饗泰多」占地85坪、設有110個座位，「開飯川食堂」占地96坪、設有128個座位。

而「旭集」則占地達585坪、共設有406個座位，單店規模為集團最大。為滿足各式聚餐需求，特別規畫可享受270度高空景致、可容納130個座位的大型宴會區，以及有日式達摩公仔裝飾的親子用餐區，目標年營收達3.5～3.8億元。

陳毅航表示，藝享天地原定去年第四季開幕，但去年3～5月疫情衝擊高峰時，集團虧損達1.35億元，使集團一度猶豫是否繼續籌備。不過，後來判定疫情僅是一時，且此地區格局像台北信義區，且目前消費力為高雄各區中最好，未來發展仍前景看好。

陳毅航認為，集團10年來持續耕耘南台灣，近2年來看到很多國外企業投資南台灣，有食材、人才、投資和就業機會，相信未來10年南台灣發展會比過去10年更好。集團今年預計展店15家，其中超過4家將落腳南台灣、使整體分店數超過10家。

陳毅航表示，集團非常看好南部市場，期許能帶來更好的餐飲作品、更多的就業機會及更深的在地關懷，對市場經濟及發展共同盡一份力。今年全台預計新增超過700位正職同仁，其中南台灣約400位、高雄占約200位，使集團正職同仁將超過2600位。

(時報資訊)