有的人從年輕時就開始努力，晚年就能享受清福，有些人則是從小生活優渥，沒想到家道中落，導致晚年生活窮困潦倒，運勢又不佳，一直難以翻身，每個人的人生都不同，但現實總是殘酷的，近日《靈匣網》就分享面相中法令紋所暗示的晚年運勢。

鼻子在面相上為「財帛宮」，假若法令紋穿破鼻翼者，恐怕會難以聚財，且法令紋代表發號施令的權威性，這也意味他們晚年在決策或思想上，可能會經常做出錯誤的決定，晚年運勢相當低迷，是家運衰落的徵兆。

而法令紋上有痣者，意外生活和工作壓力大，而且是非口舌多，因此容易犯小人，建議他們不要談論他人的生活，否則有可能會引起糾紛，與晚輩相處也容易發生爭執。

法令紋一邊為單紋，另一邊為雙紋者，晚年能得到兒女的敬仰，生活幸福快樂，如果出自淚堂(指下眼瞼)的人，身體健康欠佳，雖然受到兒女孝敬，但並沒有福氣享福，另外女性法令紋過深，代表她們嫉妒心強，容易吃醋，且克夫刑子，因此晚年常與兒子、媳婦合不來。

法令紋過長繞嘴，且嘴角有痣者，52歲至57歲時易破財，不過有口福，還能享受兒女帶來的福氣，不過晚年恐會有桃花運，容易引起婚內爭執，另外法令紋起源處有痣的人，中晚年也會有異性緣，晚年甚至可享受桃花帶來的好運，假若是離婚或喪偶的人，晚年再婚後也將受到老伴百般疼愛。

有法令紋氣無以上條件，且氣色明亮者，中晚年不僅身體健康，而且財富運勢佳，屬於越老運勢越強的人，再者，沒長法令紋也並非是好事，代表這種人做事不積極，個性較懶散，一生也沒有太遠大的志願，晚年雖然身體健康，但物質生活比較匱乏。

(中時新聞網)