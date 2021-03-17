女星陳艾琳與台大高材生男星Alex(顏庭笙)，生下女兒顏蘵，一家三口幸福模樣令外界稱羨不已，不過近來夫妻倆爆出激烈口角，老公Alex更將吵架對話貼在私人臉書，公審陳艾琳失職，婚姻一度亮起紅燈，不過事後陳艾琳再度發文強調兩人已經合好，不過因此工作慘遭取消，讓她對於廠商感到相當道歉。

陳艾琳與老公Alex日前爆出激烈口角，根據《鏡週刊》報導，由於女兒半夜生病掛急診，Alex擔心照顧不來要求陳艾琳幫忙，未料她以工作需求要出席春酒活動婉拒，這讓Alex認為陳艾琳在扮演母親ㄧ角相當失職，便將兩人對話截圖PO在私人臉書公審，陳艾琳見狀先在臉書隔空怒嗆Alex，接著發文解釋情況，並強調「我不是一個多好的媽媽，但我問心無愧」，隨後夫妻倆雖雙雙刪文，但已經引發軒然大波。

夫妻吵架真的很正常 尤其有了孩子後 床頭吵 床尾和 當天吵 當晚和 都是很正常的事 相信有孩子的夫妻都懂 因為這樣被爆料截圖成新聞 連帶後續回來的工作又面臨取消 對廠商和公關公司又是再一次的不好意思 未來會更注意、叮囑老公和自己的社群媒體 但 架還是會繼續吵的😅 期許越吵越好😅 由陳艾琳發佈於 2021年3月16日 星期二

昨（16日）陳艾琳在度發文解釋事件始末，她表示結婚後夫妻為小孩吵架，是正常不過的事，不過兩人吵架對話卻被爆料截圖，甚至躍上媒體版面，導致原本安排好的工作面臨取消，讓她對廠商和公關公司相當抱歉，強調未來會更注意老公和自己在網路上的發言，更不忘附上夫妻倆戴上墨鏡的合照，幽默表示：「架還是會繼續吵的，期許越吵越好」，證實兩人依舊恩愛如昔。

對此，網友也紛紛留言打氣：「這才是夫妻和人生呀～喜歡妳的真實」、「不吵架的夫妻才可怕，偶爾吵架有易於身心健康」、「怎麼可能會有不吵架的夫妻啦，偶爾吵一吵這叫溝通」。

(中時新聞網)