「Defense News」報導，英國政府16日發布延宕已久的國防、安全與外交政策綜合評論；報告指出，為因應日益惡化的安全環境，英國將大幅增加核彈頭儲量，使其戰略武器數增加逾40%。此外，面對中國大陸已成為英國最大的經濟安全威脅，以及北京對周邊國家影響力日增，倫敦外交與國防政策的重點，將轉移至亞太地區。另根據下週才發布的國防產業基礎戰略計畫，英國防部將裁減陸軍人數、船艦等能力，轉而投資太空、網路與人工智慧等新興科技。

相較於10年前英國政府拍板，在2020年代中期將核彈頭最大數由225枚減少至180枚；如今英政府則決定增加核彈頭數量最多不超過260枚。屆時依據實際取得彈頭數字，該國的戰略武器數將成長逾40%。

報導中指出，英國是故意不挑明最終將擁有的具體核彈數目。不過在2015年，時任國防大臣法隆(Michael Fallon)才宣布，裁減核彈頭數讓先鋒級潛艦搭載40枚彈頭與不超過8枚的三叉戟飛彈。根據核三位一體的概念，英國海軍的4艘先鋒級潛艦始終攜帶核武並在海上巡弋。

《綜合評論》指出，由於科技與威脅的發展，讓英國政府決定提高核彈頭數目。「全球競爭的增加、國際秩序的挑戰，以及潛在破壞性科技的擴散，再再對戰略穩定形成威脅」；「部分國家明顯增加且讓其核武庫多元化。他們投資新穎核科技、發展新「戰鬥核子系統」，並將之整合入軍事戰略、準則與政治辭令之中，進而脅迫其他國家」。

報導表示，英國正處於研發新彈頭的初始階段，最終將安裝在4艘無畏級潛艦之上，並在接下來10年之初取代先鋒級潛艦。《綜合評論》還提到，依據預算與時間計畫，第1艘無畏級潛艦正建造中。

報導形容，《綜合評錀》宣布增加核彈頭數為英國首相強生推出的數項重大措施中的一項；這也是英國自冷戰末以來，外交政策與國防最大規模的調整。《綜合評論》確認，英國政府將外交與國防政策重點調整至亞太區域中。

如同報告所提到的，「向印太區傾斜」意味著英國回應區域國家經濟權力的不斷成長，以及中國大陸對鄰國與日俱增的影響力。英國海軍航艦「伊麗莎白女王號」今年稍晚將首次部署印太區，時間點絕非偶然。

《綜合評論》也坦言，儘管中國大陸已成為英國經濟安全的最大威脅；但倫敦仍不得不持續在貿易與國際議題上與北京打交道；如氣候變遷、香港自治、新疆人權議題，與貿易爭端。

《綜合評論》強調，「我們將持續尋求積極的經濟關係，包括深化與大陸貿易連結、尋求中國大陸更多地在英國投資。與此同時，我們也會加強對關鍵國家基礎設施、機構與敏感技術的保護，並強化我們關鍵供應鏈的彈性」。

惠爾登戰略顧問公司(Wheeldon Strategic Advisory)專家分析，前述言論反映出英國對亞太地區的興趣轉變為以貿易為中心。英國想在未來國際舞台獲得更多表現、加強與保護英國國際貿易，並鞏固與盟友之間的信賴。

根據《綜合評論》的第二部分，以及下週公布的新國防產業基礎戰略，英國將對軍隊進行大刀闊斧的改革。甚至，在《綜合評論》的第一部分中，已吐露相關訊息。

《綜合評論》指出，船艦、裝甲車、作戰飛機與陸軍總人數，將成為英國國防部大刀揮向之處。英國國防部除削減前述項目的能力外，節撙下的經費將投資在太空、網路、人工智慧(AI)與其他新興科技之上。

惠爾登戰略顧問公司分析，增加英國儲存的核彈頭、無畏級潛艦興建，AI、太空司令部、網路等投資，英國科技權力的成長，保護英國在全球範圍的利益，維持全球穩定、國土安全，以及因應國家威脅等等，這是一份充滿雄心與希望的文件；但仍不清楚英國政府有多少資源滿足前述目標。

事實上，《綜合評論》恰好碰上英國下議院公共帳目委員會，公布國防採購計畫年度報告。該報告顯示，儘管英國政府雄心萬丈，卻面臨極大的財政問題。即使政府用挖東牆補西牆、提升國防預算來籌措資金，試圖維持預算平衡與提供現代化資金，卻也沉痾難解。

針對國防部裝備計畫與財務狀況，該報告直白地表示國防部在接下來的4年「無法負擔」關於裝備計畫。最糟糕的是，英國國防部的裝備計畫在在2020年至2029年之間，將出現「174億英鎊的財務黑洞」。這個數字遠高於2020年評估的數字，當時該委員會估計在2019到2029年之間，相關計畫的財務黑洞為130億英鎊。雪上加霜的是，英國國防部也發現近10年間資金缺口約73億英鎊。

2020年11月，強生政府宣布在接下來4個財年中增加165億英鎊，以資助軍事現代化；加上2024年之後的6年，國防預算將以每年0.5%的幅度成長，預計國防預算在10年內將增加300億英鎊。

不過，公共帳務委員會的報告中，並沒有計算《綜合評論》中軍事現代化的花費。然不論軍事現代化究竟要花多少錢，強生政府增加的國防預算，勢必要填補財務上的黑洞。甚至，官員已證實，增加的國防預算並不是全都用於採購新的革命性裝備。

公共帳務委員會警告，國防部應審慎規劃其現代化工作，並在執行任何新戰略之前，節撙資金、削減開支以籌措足夠經費。該委員會主席希爾強調，「關鍵在於新添的錢被持續不斷，且耗盡心神的時間與預算超支吞噬。這樣的超支長年來困擾著英國國防與安全」。

(中時新聞網)