同仁對鮭魚王改名頗有微詞（翻攝臉書台灣警察硏究學會）

壽司店舉辦免費活動，引發許多民眾將名字改成鮭魚，被形容是「同鮭魚盡」風潮，據指出，有1名年輕警察為了跟風，也將名字改成「超粗大深海鮭魚王」，但有同事認為不妥，將此事po在網上，略帶嘲諷表示：「有本事就在警察聯合勤教時，跟長官講說你叫深海鮭魚王！」此事也引發警界熱議。

臉書「臺灣警察法學研究學會」粉絲頁貼文表示，有警察同仁為了免費壽司，17日特別去改名字換身分證，新名字是「……超粗大深海鮭魚王」，有同仁看到後非常驚訝，覺得離譜，將此事報告給鮭魚王的分局長，但分局長認為活動18號結束後改回來就好。

po文的員警對同事的作法頗有微詞，嘲諷表示，有本事就在勤教時，舉手說出自己名字，他要是敢就請他鮭魚吃到飽！警界基層看到此事，也紛紛留言討論：「簽出入登記簿一定會後悔」、「職名章很難刻吧？」、「這種名字一定會被督察盯上…」引發不少討論。

(中時 )