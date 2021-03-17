苗栗縣政府爭取林務局補助，興建老庄溪友善野生動物跨河通道，是全國第1座克服地形困難給石虎穿越河川的輔助設施。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府興建老庄溪友善野生動物跨河通道，縣長徐耀昌17日前往視察，強調人與野生動物應和平共處，縣府將善盡社會責任。（巫靜婷攝）

苗栗縣是石虎重要棲地，為減少路殺壓力，縣府爭取林務局補助250萬元，依專家分析，在老庄溪下游匯流口往上游至卓蘭鎮清潔隊垃圾掩埋場前方河段，興建2座圓形管通道，完工後曾拍到石虎短暫光臨，以及野貓、野鼠順利通過，17日縣長徐耀昌前往視察，強調保育野生動物，縣府將善盡社會責任。

老庄溪南、北兩側是曾有多起石虎路殺事件的140縣道及台3線，依據「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」報告指出，老庄溪下游的三面光工程，堤岸與河道垂直落差約10公尺，阻隔野生動物往返鯉魚潭水庫山區至大安溪床的動線，石虎被迫繞路1公里甚至更大範圍，間接增加周邊道路路殺壓力。

農業處指出，研究團隊在老庄溪下游架設逾20部紅外線自動相機監測，發現石虎等野生動物穩定出沒，向林務局爭取補助，在老庄溪下游匯流口往上游至卓蘭鎮清潔隊垃圾掩埋場前方河段，以仿吊橋搭設工法興建2座圓形管友善動物通道，1月5日完工啟用，並在周邊道路畫設噪音路面降低路殺風險。

自然生態保育科指出，友善通道使用強韌耐腐蝕、不易變形的高積層圓形浪管，做為通道主體，外部再以1英吋及7分鋼索固定，兼顧輕量化、抗風抗搖及石虎所需的隱蔽、通風、通視等需求，完工後第10天就拍到石虎首次光臨，但進入5秒後就退出，為增進石虎利用，現已改善通道採光及內部仿生。

保育科科長張葦表示，為了避免流浪犬隻進入通道排擠石虎及其他野生動物使用機率，通道口設置柵門可排除大型犬隻進入，底層也鋪上木屑增加通道內部自然度，目前已拍到野貓、野鼠順利通過，但石虎仍在觀望，將持續監測石虎及其他野生動物使用情形。

苗栗縣長徐耀昌表示，老庄溪友善野生動物跨河通道，是全國第1座克服地形困難給石虎穿越河川的輔助設施，設計如果成功，可以給全國水環境改善工程示範，讓人與野生動物和平共處。

苗栗縣政府在友善通道底層鋪設木屑增加自然度。（巫靜婷攝）

老庄溪友善野生動物跨河通道完工後第10天，拍到石虎首次光臨，可惜只待了5秒就退出，縣府將持續監測通道使用情形。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

老庄溪友善野生動物跨河通道，曾拍到遊蕩貓隻及野鼠利用通道往返河道兩側。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

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