高雄蘇姓男子是熊貓外送員，他註冊新帳號後，發現系統內所有的預設密碼都相同，蘇男發現這個漏洞後，從外送群組取得同事姜男的帳號，利用預設密碼登入，並以姜男的帳號接了32筆外送單，還收取5000多元餐點費用，卻未上繳公司，害姜男被迫墊付費用，高雄地檢署偵結後，以侵佔、妨害電腦使用等罪將蘇男起訴。

檢方指出，蘇男到熊猫公司網站註冊當外送員後，發現註冊後的預設密碼均相同，如果有會員疏漏沒有變更密碼，就可以盜用他人帳號，蘇男便利用系統漏洞，在去年7月間於外送群組內記下姜男帳號，在用自己的手機成功登入姜男帳號，還自行更改密碼。

由於密碼被改，姜男無法登入自身的外送系統帳號，而盜取其帳號的蘇男，卻私自冒用姜男外送身分接下32筆訂單，並把跟消費者收取的餐飲費用私吞，並無向公司上繳，蘇男共計非法侵占5796元。

因為公司沒有收取到蘇男應繳回的餐點費，害的姜男被公司誤會未繳回款項，要求他賠償這筆5000多元的費用，此時姜男才驚覺自己的外送帳號被冒名接單，趕緊向警方報案，並循線揪出涉案的蘇男，雄檢偵結後依侵佔、妨害電腦使用等罪將蘇男起訴。

(中時 )