2021台灣燈會因疫情1月間的疫情升高而無奈停辦，新竹市政府文化局17日在市議會臨時會中作專案報告，宣布將台灣燈會轉型成7至9月登場的「光臨藝術節」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021台灣燈會因疫情1月間的疫情升高而無奈停辦，新竹市政府文化局17日在市議會臨時會中作專案報告，宣布將台灣燈會轉型成7至9月登場的「光臨藝術節」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021台灣燈會因疫情1月間的疫情升高而無奈停辦，新竹市政府文化局17日在市議會臨時會中作專案報告，宣布將台灣燈會轉型成7至9月登場的「光臨藝術節」，讓外界仍能欣賞到原本燈會中各藝術家的驚奇作品。

文化局長黃竫蕙今天在議會專案報告指出，市府已規畫將台灣燈會轉型為「2021光臨藝術節」，活動規畫在7月登場，為期近兩個月，屆時有來自台、日、英、德、義等多國家藝術家，用光雕、音樂、藝術，讓新竹市的古蹟說故事。

未來76件作品將坐落於東大光廊、隆恩圳燈區5區，多個店家也有插畫家、藝術家製作的創意燈籠。

另，光臨藝術節也會先在即將到來的兒藝節「暖身」，4月2日至4月5日晚間時段，在新竹州廳、消防博物館、林務局新竹林區管理處、警察局將有「環狀型光雕」，光雕主角將隨著劇情跳躍到4座建築上。

市長林智堅也透過臉書公布光雕作品，他說，2021光臨藝術節就是擺脫過去1年多來疫情的陰霾，希望把光帶到所有人的眼前，「光臨」則象徵邀請貴賓來到新竹市，同時也有光來臨，黑暗即散去的含意，希望7、8月的光臨藝術節能夠照亮古城，陪大家過暑假。

不過，對於市府的專案報告內容，國民黨團與時代力代量黨團及多位議員都分別認為，此報告是在逃避監督，議員要求提出的合約變更或解約、有無決標，燈會停辦後續的處置、經費的細項使用，主、副燈為何留不住等，完全隻字未提，整個報告好像是在市議會中開記者會宣傳光臨藝術節般。

且5.6億的燈會經費到底花了多少錢？剩下多少錢？如要將燈會的經費轉移至光臨藝術節，會計科目是否合法等，都要求市府要提出所有合約目前的狀況與完整報告。

對此，文化局則表示，台灣燈會活動預算已完成編列並經議會通過，市府於燈會籌備期間相應採購作業、程序皆依法令規定進行。

既有燈會採購案件目前也正陸續與策展團隊協議調整中，相關支用方式都合乎預算法令規定，至於部分案件因台灣燈會停辦而確無必要再續行辦理者，市府也已依規定取消採購作業。

市府向中央爭取的經費補助，在燈會停辦後，相關受補助案件仍將延續運用至新竹光臨藝術節中呈現，節目內容不會縮水。

(中時 )