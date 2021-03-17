新冠肺炎疫情影響全球已經一年，各種防疫措施讓生活、工作各方面更仰賴科技，企業數位轉型比市場預期提早兩年，全球智慧聯網（AIoT）商機也隨之爆發，為整體科技產業增加大量創新機會與投資契機，相關主題基金績效亮眼。

統一全球智聯網AIoT基金在2019年10月8日成立，是國內首檔以智聯網為主題的基金，各期間績效名列前茅，近三月績效13.87％、近六月績效21.64％。成立以來僅一年四個月的累積報酬率達67.5％，大幅領先同期間同類型基金平均報酬率26.9％。

這檔基金投資策略鎖定能提供AIoT整合解決服務方案，或軟硬體產品的公司，此類公司需要高端技術，或擁有優異的智慧科技生態系統整合能力，通常是具有領先技術、高競爭力、高毛利率的公司，有獨特利基，是值得長期投資的高含金量標的。

在此思維下，選股不侷限單一產業，而是涵蓋AI、5G及IoT等相關行業，以掌握大趨勢核心與發展亮點。布局區域以全球宏觀角度出發，包括：技術領先的美歐科技龍頭、產業聚落完整並具製造優勢的亞洲，市場大、成長快的中國，涵蓋不同國家、地區的優勢及特性。目前前三大配置市場是中國、美國及台灣，合計比重占76％。

統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，近期科技股的漲多修正是逢低加碼績優股的好機會，著眼中長線，疫苗擴大施打，各大央行低利率與資金寬鬆不易在短期改變，還有各種大規模財政策刺激方案，全球景氣復甦明確。

此外，受惠於景氣與需求推動，科技業今年持續擴大資本支出，績優企業未來獲利還有上修空間。企業獲利能力是決定股票評價的重要因素，目前湯森路透預估S&P 500指數成分股今年全年獲利將強勁成長23.9％，企業盈餘提升有助支撐股市上行。

看好創新科技仍是全球股市投資主軸，因獲利成長相對較高，趨勢明確。尤以半導體、電動車相關產業最為看好。5G、AI、物聯網、雲端、邊緣運算等是未來主流，有許多潛力股值得挖掘。

根據研究機構預估，全球物聯網收益在2020-2027年的複合年增率高達43.11％。今年為電動車銷量起飛元年，各大廠新車款上市，Marklines預估，至2025年電動車年銷量將較2020年成長3.3倍，複合年增率達33.8％。

(工商 )